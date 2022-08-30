Гороскоп на вторник 30 августа для всех знаков Зодиака

Овен

Опасный в эмоциональном плане день. Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома. Уделите внимание семье.

Об этом пишет Слова и фразы.

Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами.

Телец

Вы можете сделать очень выгодные покупки и тем самым подарить вашим любимым много радостных минут. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

Близнецы

День благоприятный для активного отдыха: похода в лес или прогулки по парку. Проведите этот день в кругу семьи. Вторая половина дня может омрачиться мелкими ссорами по причине вашей раздражительности и резкого тона в общении с близкими. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

Рак

Этот день лучше всего начинать спокойно, не планируя ничего, так как планы могут не осуществиться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. Хотя не исключено, что вы почувствуете, будто вам чего-то в жизни не хватает. Вечер этого дня посвятите культурному отдыху и активному общению с детьми.

Лев

Неблагоприятны новые знакомства. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции. Не исключено, что мужчины-Львы получат неожиданный подарок. Отнеситесь к нему с осмотрительностью: иногда подарки обходятся слишком дорого.

Дева

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамством.

Весы

Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе. Вечером вероятны осложнения в отношениях с детьми или ссора между партнерами по браку.

Скорпион

Возможно, именно сегодня вам захочется побыть наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо. К творческим людям придет вдохновение.

Стрелец

Вероятно, интересы детей или близких родственников потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе.

Козерог

Хлопоты будут постоянно напоминать о себе, подталкивая к непродуманным действиям, к выяснению отношений с окружающими, к конфликтам в семье. Ваш жизненный потенциал на низком уровне. Воздержитесь от кардинальных решений и активных действий, продиктованных эмоциональным всплеском. Не исключено, правда, что именно сегодня обострятся отношения с домашними. Избегайте темноты, не смотрите в зеркало. Возможно столкновение с хамством, грубостью или неприкрытой агрессией.

Водолей

Опасный, критический день. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая. Исключите быструю езду, прогулки в одиночестве, неоправданный риск. День связан с преследованием, столкновением с разъяренной толпой, травлей. Необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, самоконтроль. Гадание и магические действия могут привлечь злые силы.

Рыбы

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. День предвещает встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир. Обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей.