Гороскоп на вторник 4 октября для всех знаков Зодиака

Овен

День отдыха, обретения новых источников энергии. Будьте сегодня внимательны, делая покупки, – вероятны обман или напрасная трата денег.

Об этом пишет Слова и фразы.

Следует также воздержаться от поездок на базар, от потребления мясной пищи и спиртных напитков – возможно отравление или расстройство здоровья. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе.

Телец

День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Сегодня следует избегать активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. По всей вероятности, в этот день вас будут окружать общий покой и созерцательность. Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Близнецы

Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам сегодня полноценно отдохнуть. Постарайтесь провести этот день вне дома.

Рак

День отдыха, включения космической энергии любви, самоуглубления, размышлений о пройденном пути. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. Сегодня события дня являются отражением вашей внутренней сущности.

Лев

Благоприятный день. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, интуиция. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Одиноким Львам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется изменить тактику поведения по отношению к предмету внимания.

Дева

Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.

Весы

Первая половина дня может оказаться неблагоприятной из-за вашего стремления к практичности. Склонность к почитанию традиций и целеустремленность могут быть восприняты окружающими как чопорность и снобизм. Не исключено, что вы будете вынуждены отменить отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Ваше умение уступать и не идти на открытый конфликт в значительной мере снизит негативные тенденции дня. Сон исполнится в тот же день. Музыка, игра на музыкальных инструментах во сне – к удовольствию и радости.

Скорпион

День пробуждения внутренних сил и преобразования внутренней природы. Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Следует посвятить день решению материальных проблем и всему тому, что связано с личным благосостоянием. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Ваша внешняя суровость может помешать стремлению к гармонии в семье.

Стрелец

Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самокопания или, наоборот, повышенных претензий к партнеру. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

Козерог

Склонность к самоанализу может привести к излишнему самокопанию и погруженности в свои мысли, что станет поводом к ссорам с близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы.

Водолей

Сегодня нужно привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с партнером, быть более открытым в проявлении чувств в личной жизни. Вероятны неожиданная ситуация или известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Не исключено, что вам не будет хватать последовательности в действиях, поэтому следует более внимательно относиться к душевным переживаниям партнера.

Рыбы

Женщинам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.