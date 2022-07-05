Гороскоп на вторник 5 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Нужно избегать гнева и раздражительности, даже если близкие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны помешать принять правильное решение.

Об этом пишет Слова и фразы.

Даже если данное время окажется трудным и вы захотите расслабиться после трудового дня, то не следует этого делать при помощи алкоголя.

Телец

Этот день может стать не самым многообещающим в плане профессиональной деятельности. Следует избегать суеты и поспешности. Нужно попытаться разобраться во многих противоречиях, а заодно и понять, с кем стоит продолжать общение, а от кого лучше держаться подальше. Удачно могут складываться новые романтические знакомства.

Близнецы

Ваша нерешительность будет мешать в поисках выхода из сложившейся ситуации. Но не пасуйте перед препятствиями. Сейчас могут завязаться новые деловые связи. Для любовных отношений данный период благоприятный. Одинокие представители могут получить шанс найти родственную душу.

Рак

Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато достаточно уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним ваши потенциальные союзники.

Лев

Вы должны просчитывать ситуацию на два хода вперед и активно действовать по реализации своих идей. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми придется общаться. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения отложите. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие обоим.

Дева

Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и раскрыть ваши таланты. И даже если груз проблем, упавший на плечи, покажется непосильным, вы сможете с ним справиться. Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачный период. Постарайтесь больше времени уделять любимым людям.

Весы

Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу.

Скорпион

У вас могут возникнуть проблемы, которые коснутся любовных отношений. Но не пытайтесь что-либо изменить, так как ваши усилия окажутся тщетными, и вы можете из-за этого впасть в уныние. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Для урегулирования проблем потребуется гибкость и уступчивость.

Стрелец

Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники. Но для этого не пытайтесь выяснять с ними отношения и что-либо доказывать. Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. И это избавит вас от многих волнений и разочарований.

Козерог

Творческий подход к делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей. Негативные эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого вы способны совершить ошибку.

Водолей

Придется проявить активность, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке.

Рыбы

Многие дела, запланированные на этот день, пойдут как по маслу. Ваша активность в первую очередь будет проявляться в общении. Вы легко сможете найти общий язык с людьми из разных слоев общества и везде чувствовать себя вполне комфортно.