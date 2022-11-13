Гороскоп на зиму для всех знаков Зодиака: Близнецам — деньги, Стрельцам — неожиданности

Львам придется переживать проблемы в личной жизни, Весы встретятся с людьми из прошлого, а Козероги откроют для себя какое-то новое увлечение.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овнам придется много и усердно работать. Декабрь будет насыщенным на события, но там будет место для отдыха и семьи. В декабре представители этого знака Зодиака могут встретиться со своими родственниками, которых давно не видели.

Телец

Тельцам зима 2022-2023 сулит крупные финансовые потери. Это могут быть необдуманные покупки или инвестиции в рискованные проекты. Астрологи предупреждают Тельцов о тяжёлых временах, поэтому советуют заранее сделать минимальную финансовую подушку

Близнецы

Близнецы могут кардинально изменить род своей детальности. Если это случится, то они станут больше зарабатывать и ощутят свою важность. Также представители этого знака Зодиака смогут повысить уровень своей жизни и позволить себе гораздо больше, чем могли ранее.

Рак

Ракам зимой стоит ждать романтических приключений. Это могут быть новые знакомства, свидания, путешествия и тому подобное. Скучать не придется.

Лев

Львам январь 2023 года принесет слезы, связанные с проблемами в личной жизни. Это может быть расставание или сильные ссоры со второй половиной. Астрологи говорят, что Львам придется принять непростое решение, которое в корне изменит их жизнь.

Дева

Этой зимой Дев ждёт переезд. Это может быть как переезд в новую квартиру или дом, так и смена города. Звёзды подсказывают, что для Дев это будет сложным испытанием, так как морально они к этому не готовы.

Весы

Весам зима 2022-2023 подарит встречи с людьми из прошлого. Скорее всего, это будут люди, которых Весы давно не видели. Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака обращать внимание на тревожные звоночки от своего организма, чтобы, в случае недуга, быстро его вылечить.

Скорпион

Скорпионы встретят Новый год вдали от родного дома, что станет причиной настоящей депрессии. Усложнять ситуацию будет ещё и то, что они будут сильно скучать по какому-то очень близкому человеку, которого нет рядом.

Стрелец

Стрельцам зима принесет новые знакомства и интересные повороты судьбы. Может произойти то, о чем представители этого знака Зодиака даже мечтать не могли. Скорее всего, все перемены будут связаны с личностным развитием и карьерой.

Козерог

Козероги откроют в себе новые навыки и, возможно, сменят род деятельности. С января они решат выйти из зоны комфорта: начнут заниматься спортом, вводятся с нелюбимой работы или покончат с токсичными отношениями. Эксперты говорят, что все перемены пойдут им на пользу.

Водолей

Водолеев ждут проблемы с близкими. Это могут быть конфликты или настоящая вражда, которая будет набирать обороты. Ссоры могут быть на политической почве или из-за недопонимания между поколениями. Астрологи советуют обратиться за помощью к психологам, чтобы не усугубить ситуацию.

Рыбы

Рыбам особых перемен ждать не стоит. На личном и карьерном плане все будет стабильно. Однако все равно представители данного знака будут крайне неспокойны из-за постоянного желания что-либо изменить. Астрологи говорят, что этой зимой Рыбы решатся на изменение во внешности. Это может быть смена имиджа, новая стрижка, татуировка и т.п.