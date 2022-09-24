Гороскоп обид: что злит каждого знака Зодиака

Каждого из нас что-то да злит, но если посмотреть на эту тему в разрезе астрологии, то можно заметить некоторые тенденции.

Определенные знаки Зодиака раздражаются по разным причинам.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнов просто бесит, когда люди лезут в их жизнь. Они могут простить окружающим абсолютно всё. Единственное, что они не прощают — это желание влезть в их личные дела или дать какой-то непрошеный совет. С такими людьми Овны стараются не общаться вообще, ведь они их сильно выводят из себя.

Телец

Тельцов бесят те, кто не умеет отслеживать и ощущать личные границы. Тельцы избирательны в общении, поэтому им важно, чтобы тот или иной человек был рядом тогда, когда нужно именно им. Еще Тельцов бесит, когда их кто-то или что-то задерживает. Если их планы не реализуются с надлежащей скоростью, они начинаются раздражаться.

Близнецы

Близнецов злит и сильно обижает, когда все идет не так, как они хотят. Еще они ненавидят одиночество, скуку, а также им не нравится слишком много работать. Их очень легко вывести из себя утром, потому что они ненавидят рано просыпаться. Их вгоняет в депрессию постоянное сидение дома.

Рак

Раков бесит, когда они не могут прийти к компромиссу с любимыми людьми и друзьями. В этом плане им нужно просто снизить свои ожидания, но сделать это не так-то просто, как кажется. Еще эти люди не могут терпеть безразличие к себе и игнорирование со стороны окружающих.

Лев

Львов бесит, когда кто-то учит их как нужно жить и дает весьма «ценные» советы. По-настоящему сильно разозлить их может критика в свой адрес. Даже обоснованная критика может заставить их нервничать, не говоря уже о словах, которые не имеют вообще никакого смысла. Львы — это люди, которых нельзя провоцировать.

Дева

Дев очень злит несправедливость окружающих людей и судьбы. Еще они очень сильно раздражаются, когда их заставляют ждать, когда люди ведут себя невоспитанно, коварно, гнусно. Еще Дев лучше не трогать, когда их планы срываются. Это выводит их сильнее всего на свете, ведь они живут по расписанию.

Весы

Весов сильно выводит из равновесия отсутствие ясности в делах. Еще им не нравится, когда на них давят, когда ими манипулируют. Они очень тонко чувствуют поведение людей и их желания, поэтому определить токсичную личность для них не составляет абсолютно никакого труда.

Скорпион

Скорпионы ненавидят, когда что-то мешает им занимать любимым делом. Еще они очень быстро выходят из себя, когда понимают, что кто-то хочет их обмануть, либо уже обманул. Ложь они просто не выносят на любом уровне — даже на бытовом. Скорпионы — это те, кому лучше сразу говорить правду.

Стрелец

Стрельцы ненавидят сидеть дома, заперевшись в четырех стенах. Им очень не нравится. Когда в жизни не происходит ровным счетом ничего. Именно поэтому им тяжело общаться с Козерогами, Девами. Еще они очень сильно раздражаются, когда им кто-то что-то навязывает или общается с ним ив приказном тоне.

Козерог

Козероги очень не любят, когда кто-то сует свой нос в их дела, лишает их уверенности в завтрашнем дне. Их раздражает навязчивость, глупость и инфантильность. Еще их ужасно бесит, когда кто-то не может держать язык за зубами, рассказывает всем их секреты. Таких людей они презирают.

Водолей

Водолеев бесит, когда у них что-то не получается. Несомненно, это происходит с каждым, но представители данного Знака Зодиака слишком остро реагируют на подобное. Особенно неприятно им, когда у них не получается построить отношения с тем или иным человеком, либо научиться чему-то новому.

Рыбы

Рыбам не дает покоя чужое невежество, грубость. Они и сами порой бывают грубыми, но умеют признавать ошибки. Неумение просить прощения за свои проступки выводит рыб из себя. Они ненавидят общаться с людьми. Которые считают, что они всегда правы.