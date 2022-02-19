Гороскоп Павла Глобы на 19 февраля 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022 года рекомендует Львам начать новое дело. Весам надо завершить все рабочие задачи. Сегодня ждет успех всех, кто преданно будет работать, не покладая рук.

Овен

Овнам сегодня надо забыть старые обиды и отпустить ситуацию, которая выедает вас изнутри. Как только вы все отпустите, в вашу жизнь придут новые люди и хорошие возможности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Сохраняйте спокойствие, даже если вы понимаете, что все идет не так, как вы хотели. Запланируйте себе хорошие выходные и проведите их без рабочих заданий.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит включиться в работу. Вся неделя для вас была морально тяжелой, впрочем, соберите все силы в кулак и сделайте важный последний рывок.

Рак

Астрологи советуют Ракам быть осторожными со своими личными вещами. Есть вероятность, что вы по невнимательности можете их где-то забыть.

Лев

День благоприятен для новых начинаний и дел. Запуск проекта, поездка, знакомство или переход на новую работу – все обречено на успех.

Дева

Девам стоит с осторожностью относиться к своему окружению. В вашей жизни появились люди, которые за вашей спиной делают не слишком приятные вещи.

Весы

Весам стоит завершить сегодня все рабочие дела. Если что-то не успели сделать – не бойтесь отложить до понедельника.

Скорпион

Скорпионов ждет переменчивое настроение. Астрологи говорят, что вам надо уделить время себе и подумать над своими действиями. Только вы можете улучшить себе настроение.

Стрелец

Стрельцов сегодня ждут некоторые финансовые потери. Вторая половина дня удачна для встреч с друзьями и релакса.

Козерог

На работе у Козерогов могут быть некоторые осложнения. Не поленитесь больше времени уделить тем задачам, которые действительно для вас важны.

Водолей

Астрологи не советуют вам рассказывать секреты даже близким друзьям. Держите в секрете некоторое время то, что является для вас ценным и важным.

Рыбы

Рыб сегодня ждет много общения. Если имеете возможность – устройте теплую встречу с друзьями у себя дома.

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