Гороскоп Павла Глобы на 19 февраля 2022: все знаки зодиака

Овен
Овнам сегодня надо забыть старые обиды и отпустить ситуацию, которая выедает вас изнутри. Как только вы все отпустите, в вашу жизнь придут новые люди и хорошие возможности.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец
Сохраняйте спокойствие, даже если вы понимаете, что все идет не так, как вы хотели. Запланируйте себе хорошие выходные и проведите их без рабочих заданий.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит включиться в работу. Вся неделя для вас была морально тяжелой, впрочем, соберите все силы в кулак и сделайте важный последний рывок.
Рак
Астрологи советуют Ракам быть осторожными со своими личными вещами. Есть вероятность, что вы по невнимательности можете их где-то забыть.
Лев
День благоприятен для новых начинаний и дел. Запуск проекта, поездка, знакомство или переход на новую работу – все обречено на успех.
Дева
Девам стоит с осторожностью относиться к своему окружению. В вашей жизни появились люди, которые за вашей спиной делают не слишком приятные вещи.
Весы
Весам стоит завершить сегодня все рабочие дела. Если что-то не успели сделать – не бойтесь отложить до понедельника.
Скорпион
Скорпионов ждет переменчивое настроение. Астрологи говорят, что вам надо уделить время себе и подумать над своими действиями. Только вы можете улучшить себе настроение.
Стрелец
Стрельцов сегодня ждут некоторые финансовые потери. Вторая половина дня удачна для встреч с друзьями и релакса.
Козерог
На работе у Козерогов могут быть некоторые осложнения. Не поленитесь больше времени уделить тем задачам, которые действительно для вас важны.
Водолей
Астрологи не советуют вам рассказывать секреты даже близким друзьям. Держите в секрете некоторое время то, что является для вас ценным и важным.
Рыбы
Рыб сегодня ждет много общения. Если имеете возможность – устройте теплую встречу с друзьями у себя дома.
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