Гороскоп Павла Глобы на 9 января 2022: все знаки зодиака

Общение с родными и родственниками подарит вам положительную энергетику, пишет Слова и фразы.
Овен
Астрологи говорят, что Овны в этот день могут смело сделать первый шаг и не бояться последствий. У вас все получится наилучшим образом.
Телец
Тельцы могут в этот день принимать любые важные решения. День удачен для размышлений о личной жизни.
Близнецы
Близнецам стоит посвятить выходной день творчеству. Хорошо будут даваться занятия, которые вы начнете делать впервые.
Рак
Этот день сулит Ракам активность. Вас ждет много встреч с родственниками и друзьями. Вечер стоит посвятить любимым делам.
Лев
Звезды обещают Львам простой и уютный день. В этот день хорошо строить планы на ближайшее будущее.
Дева
Астрологи обещают Девам успешный день. Удачно сложатся ваши финансовые дела и личные отношения.
Весы
Сегодня Весов могут расстроить поступки родственников, но все быстро уладится. Астрологи не советуют сегодня рисковать по пустякам.
Скорпион
День Скорпионам может принести немало изменений, и все они будут связаны с вашими близкими родственниками.
Стрелец
День для Стрельцов выдастся суетливым и не позволит сидеть без дела. Вечером наслаждайтесь спокойствием и получайте удовольствие от мелочей.
Козерог
Не забудьте в этот день следить за своим организмом, так как о себе могут напомнить старые болезни.
Водолей
У Водолеев сегодня может возникнуть чувство одиночества. Вы с тоской будете наблюдать за крепкой дружбой знакомых, нежными чувствами друг к другу влюбленной пары.
Рыбы
У Рыб в этот день появится повышенное желание к общению. Вам захочется написать давней подруге, однокласснику, добрым коллегам или даже родственникам.
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