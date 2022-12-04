Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на декабрь

С советами карт Таро на декабрь Знаки Зодиака смогут обойтись без неурядиц и с легкостью привлечь позитивные события в свою жизнь.

Овен

Декабрь начнется с Аркана «Колесница», которая призывает Овнов действовать незамедлительно и не сомневаться в себе. Совет Аркана — не доверять чужим домыслам и поступать так, как велит сердце. Успех и удача не покинут тех представителей Знака, которые уверенно смотрят в будущее. По карте «Правосудие» наступает время пожинать плоды. Аркан не сулит проблем в том случае, если Овны были честны перед собой и своим окружением. В случае, если результаты неудовлетворительны, стоит провести работу над ошибками и исправить ситуацию, пока не ушло драгоценное время. По карте «Маг» Овны смогут завершить декабрь на позитивной ноте. Аркан говорит о том, что пора воплотить в жизнь смелые планы, найти свое место под солнцем и развиваться в выбранной сфере деятельности.

Телец

Аркан «Правосудие» указывает тельцам на необходимость оставаться честными и непредвзятыми. Эта тактика поможет обойтись без неприятностей и проблем, которые будут отвлекать от основных дел. Карта «Повешенный» говорит о том, что Тельцы смогут на время отстраниться от какого-то дела и заняться решением ранее отложенных вопросов. По этому Аркану нельзя действовать опрометчиво и продолжать стучаться в закрытые двери. Судьба будет благосклонна, если вовремя замечать знаки и следовать за ними. Завершает декабрь Аркан «Умеренность», по которому представителям Знака важно помнить о том, что спешка не доведет до добра. Умение принимать взвешенные решения и сопоставлять факты станет отличным подспорьем в достижении поставленных целей.

Близнецы

В начале месяца Близнецам важно слушать свою интуицию и не спешить с вводами. Аркан «Верховная жрица» говорит о том, что скоро все тайное станет явным, и тогда удастся принять верные решения. Для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, важно действовать самостоятельно. По карте «Иерофант» Близнецов ожидает судьбоносная встреча. Благодаря новым знакомствам удастся заручиться поддержкой влиятельного человека, который поможет разобраться с неприятностями и обрести свободу. Декабрь завершается Арканом «Колесо фортуны», который сулит резкие перемены. Близнецам важно оставаться в состоянии покоя и не предпринимать действий, не убедившись в своей правоте. Перемены будут у лучшему, если быть осмотрительными и не потакать сиюминутным прихотям.

Рак

Начало декабря у Раков начнется несколько сумбурно. Аркан «Колесо Фортуны» символизирует непредвиденные события, которые могут ошарашить, однако представителям Знака нельзя торопиться с выводами. Пыль уляжется, и станет понятно, что нужно предпринять для привлечения удачи. Карта «Луна» символизирует внутренние сомнения и страхи, часто беспочвенные и необоснованные ничем. Ракам важно помнить о том, что блуждать в сумерках можно бесконечно, а значит настала пора взять себя в руки и побороть все то, что мешает счастью. Завершается год позитивной картой «Солнце», по которой представители Знака смогут как отдохнуть после напряженной работы, так и начать что-то новое и увлекательное. Карта символизирует свободу от бед и проблем, а значит, год завершится на позитивной ноте.

Лев

Сумбурное начало месяца ждет Львов из-за карты «Колесо фортуны». По этому Аркану события выйдут из-под контроля, и вернуть его удастся в том случае, если не спешить с выводами. В неоднозначной ситуации важно взвесить свои решения, и только после этого приступать к работе. По карте «Правосудие» Львам предстоит получить результаты своей работы. Если они окажутся не столь удачными, то решить проблемы поможет работа над ошибками. Такая тактика убережет от схожих ошибок в будущем. Карта «Повешенный» символизирует временные трудности, выйти из которых Львы смогут, если перестанут переживать понапрасну. Совет Аркана — переключить внимание на второстепенные задачи, чтобы дат себе время на размышления и отдых от основных дел.

Дева

Девам в начале недели важно помнить о том, что не всегда дела идут так, как запланировано. Аркан н «Повешенный» предупреждает о том, что какие —то из задач потребуют паузы, и это время лучше всего занять решением отложенных ранее вопросов. По карте «Дьявол» представителям Знака предстоит пройти испытание на прочность. Карта призывает не доверять слухам и не потакать сиюминутным прихотям, чтобы не зайти в тупик и не начать новый год с решения новых проблем и неурядиц. Завершает год позитивный Аркан «Сила», по которому Девы смогут решительно действовать. Карта говорит о том, что сил и знаний хватит для того, чтобы поставить точку в сложном деле и получить достойное вознаграждение за свои труды.

Весы

В начале недели по карте «Дьявол» Весам предстоит пройти испытание воли. По этому Аркану важно помнить о том, что сиюминутные прихоти не стоят того, чтобы страдать из-за неверно принятых решений и действий. Честность, осторожность и умение вовремя остановиться уберегут от досадных промахов. Карта «Император» сулит представителям Знака рост и развитие. По этому Аркану не составит труда взойти на пьедестал славы, одна ко удержаться на нем будет не так просто. Весам предстоит принимать мудрые решения и оставить гордыню. В коне декабря по карте «Дурак» наступает время, когда Весы смогут сорвать куш. Карта предупреждает о том, что нужно просчитывать риски и не бросаться в омут с головой, чтобы не остаться ни с чем.

Скорпион

В начале декабря по карте «Правосудие» Скорпионы смогут получить долгожданные результаты проделанной ранее работы. В случае, если что-то пойдет не так, стоит провести работу над ошибками и учесть полученный опыт. Карта «Смерть» символизирует возрождение и обновление. По этому Аркану Скорпионы смогут оставить прошлое за спиной, получить драгоценный опыт и мудро распорядиться своими знаниями для привлечения новых успехов. Карта «Солнце» завершает месяц, суля Весам безоговорочную победу и отличное настроение. По этому Аркану представители Знака смогут отдохнуть и набраться сил, а также начать серьезные проекты, благодаря которым удастся быстро привлечь финансовую удачу.

Стрелец

В начале месяца по карте «Мир» Стрельцов ждет долгожданное избавление от забот и проблем. По этой карте нет причин для беспокойства — до долгожданной цели осталось сделать несколько шагов, которые не будут омрачены сомнениями и тревогами. Аркан «Верховная жрица» призывает Стрельцов доверять своей интуиции и не спешить с действиями. Карта символизирует успех в том случае, если представители Знака буду доверять себе, а не посторонним советам и сплетням. Карта «Сила» завершает декабрь и сулит Стрельцам приятные перемены. По этому Аркану можно смело приступать к воплощению в жизнь смелых идей и не сомневаться в своих силах. Настойчивость и воля к победе приведут к отличным результатам.

Козерог

В начале месяца по карте «Маг» козероги смогут собраться с силами и начать работу над сокровенными мечтами. Карта сулит удачу, если поступать так, как велит сердце, а не идти по проторенной многими дороге. По карте «Колесница» Козерогов ожидают серьезные перемены. Аркан сулит удачу и везение, а значит, откладывать работу и важные дела нет смысла. Умение здраво оценивать свои силы избавит от неприятностей и поможет быстро прийти к успехам. Аркан «Верховная жрица» завершает декабрь, призывая Козерогов не спешить с выводами. В конце месяца в неоднозначной ситуации лучше всего выждать время, чтобы осознать происходящее и найти лучшее решение для выхода из сложившегося положения.

Водолей

В начале месяца по карте «Дурак» перед Водолеями откроется множество перспектив, которые могут сбить с толку. Совет карты — не действовать опрометчиво и взвесить каждый шаг. Так удастся минимизировать риски и получить желанный результат в короткий срок. Аркан «Отшельник» призывает Водолеев на время оградить себя от шума и суеты. По этой карте важно верно расставить приоритеты и учесть прежний опыт. Так удастся уберечься от ошибок и без труда прийти к намеченным целям. По Аркану «Правосудие» представителям Знака важно помнить о прежнем опыте, чтобы не допустить схожих ошибок. Совет карты — оставаться честными и непредвзятыми, чтобы завершить год на позитивной ноте.

Рыбы

Сумбурное начало декабря не должно выбить Рыб из колеи. Аркан «Колесо фортуны» описывает ситуацию, когда события будут развиваться стремительно и приведут к лучшему, если не торопиться с выводами и внимательно наблюдать за происходящим. По карте «Маг» наступает время действовать, а значит, Рыбы смогут воплотить в жизнь смелые мечты. Совет Аркана — верить в свои силы и пробовать себя в разных направлениях, чтобы найти путь к счастью. Аркан «Иерофант» говорит о том, что Рыбам важно расставить приоритеты, чтобы заниматься первостепенными задачами. По этой карте есть возможность р разрешить трудности благодаря помощи, от которой не стоит отказываться.