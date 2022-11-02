Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на ноябрь: какие судьбоносные события вас ждут

Благодаря своевременным рекомендациям будет проще составить план действий и без труда завершить начатые дела в срок.

Овен

В начале ноября Овны смогут получить весомую поддержку, от которой нет смысла отказываться Аркан «Иерофант» говорит о необходимости перенимать опыт мудрых наставников и не забывать о честности. Привлечь успех поможет и верная расстановка приоритетов. В середине месяца представителям Знака поможет доверие к интуиции. Аркан «Верховная жрица» указывает на период, когда необходимо прислушиваться к себе и не спешить с действиями до тех пор, пока не будет полной уверенности в своих силах. Завершает осень карта «Умеренность». По ней Овны смогут обрести успех и поставить точку в сложных делах. Секрет удачи прост: не спешить и распределять силы таким образом, чтобы избежать переутомления и необдуманных шагов.

Телец

Аркан «Император» говорит о возможности навести порядок в жизни и делах. Тельцам предстоит не только мудро править своей судьбой, но и помнить об ответственности. Умение вовремя остановиться и не потакать соблазнам убережет от ошибок. Карта «Колесо фортуны» символизирует перемены, которые ворвутся в жизнь без предупреждения. Поймать удачу за хвост и не упустить своего счастья Тельцам поможет умение выжидать и анализировать происходящие события перед решительными действиями. Завершает ноябрь позитивная карта «Колесница». По этому Аркану Тельцы смогут действовать и не бояться за исход запланированных дел. Удача не отвернется, если верить в себя, но при это не переоценивать своих возможностей.

Близнецы

Месяц начинается не с самой приятной карты для Близнецов. Аркан «Дьявол» указывает на период, когда важно помнить о чести и достоинстве. Потакание сиюминутным прихотям и попытки идти на сделки с совестью грозят обернуться провалом в делах и личной жизни. Карта «Сила» говорит об успешно пройденных испытаниях и новых возможностях. По этому Аркану Близнецам не составит труда заявить о себе, оставить конкурентов за спиной и занять свою нишу. Совет карты — действовать смелее и направлять энергию в русло созидания. Десятый Аркан «Колесо фортуны» призывает Близнецов извлечь максимум пользы из сложившихся обстоятельств. Это значит, что нет смысла паниковать, если ситуация выйдет из-под контроля. Умение быстро просчитывать ходы и адаптироваться к обстоятельствам убережет от промахов.

Рак

Аркан «Суд» предвещает долгожданные перемены и завершение сложных дел. По этой карте Раки обретут уверенность, необходимую для привлечения благополучия. Важной оставляющей успеха станет умение постоять за себя, но при этом помнить об ответственности. Это поможет уберечься от досадных ошибок. Карта «Верховная жрица» говорит о том, что Ракам необходимо достичь гармонии между разумом и предчувствиями, чтобы верно трактовать знаки судьбы и идти путем развития. По этому Аркану спешить с решениями не стоит, чтобы не зайти в тупик из-за спешки. Аркан «Иерофант» в раскладе символизирует веру и самопознание, следование правилам и умение прислушиваться к мудрым советам. Ракам по этой карте предстоит расставить приоритеты и заниматься первостепенными задачами, не забывая об ответственности и честности.

Лев

В начале месяца от Львов потребуется энтузиазм и оптимизм. Аркан «Маг» говорит о новых возможностях, и для этого важно найти связь между воображением и воплощением в жизнь задуманных идей. Умение действовать самостоятельно и не бояться экспериментов привлечет успех. Аркан «Колесница» символизирует отличное время для активной работы. Львам улыбнется дача, если крепко держать поводья и контролировать происходящее. Такая тактика поможет вовремя обойти неприятности и прийти к цели победителями. Завершает ноябрь позитивный Аркан «Солнце». По этой карте Львам доступны все направления, а значит, можно смело заниматься запланированными делами и развиваться в выбранной сфере. Также представители Знака смогут взять перерыв, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новыми свершениями.

Дева

Ноябрь начинается с позитивной карты «Солнце», и Девы могут быть уверены в том, что их ждут позитивные перемены. Энтузиазм, вера в свои силы и активность помогут достичь новых высот и без труда привлечь в жизнь важные события. Аркан «Колесо фортуны» предвещает непредвиденные события, которые могут заставить Дев понервничать. Совет карты — не поддаваться на провокации и не торопиться с решениями, если ситуация кажется неоднозначной. Завершает ноябрь Аркан «Иерофант», по которому Девы смогут опереться на опыт мудрых наставников. По этой карте важно опираться на лучшие черты характера и не нарушать спокойного течения времени спонтанными поступками, отдаляющими от успеха.

Весы

В начале месяца Весы должны помнить об ответственности и осмотрительности. Карта «Дурак» предвещает новые возможности, однако из-за халатного отношения к делам представители Знака могут оступиться и свернуть в тупик. Карта «Солнце» сулит Весам новые возможности как в деловой среде, так и в личной жизни. Позитивный Аркан символизирует ветер перемен, которые обязательно будут к лучшему, если не тушеваться и открывать новые горизонты. Завершает ноябрь Аркан «Луна», по которому Весам стоит доверять своей интуиции и проверенным фактам. Домыслы, сплетни и необоснованные страхи не помогут выбрать верный путь, а лишь отдалят от успеха и заставят сомневаться в себе еще больше.

Скорпион

Карта «Повешенный» для Скорпионов — отличная возможность поразмышлять о будущем и отказаться от устаревших идей. Аркан указывает на период, когда важно определиться с выбором пути и продолжить путь к успеху. В середине месяца, судя по карте «Звезда», не будет препятствий. Аркан сулит приятные перемены и новые возможности, однако Скорпионам потребуется выдержка и умение видеть знаки судьбы. Они помогут не оступиться в ответственный момент и беспрепятственно прийти к цели. Старший Аркан «Император» указывает на необходимость упорядочить полученные знания и пользоваться ими в полной мере. Скорпионов ждут новые победы, но для этого важно принимать мудрые решения и не забывать об ответственности.

Стрелец

Аркан «Влюбленные» говорит о неизбежности перемен. Для того, чтобы они были к лучшему, Стрельцам важно принимать решения самостоятельно. Успех не заставит себя ждать, если определиться с целями и не бояться ответственности. Перемены сулит и карта «Колесо фортуны». По этому Аркану события будут развиваться стремительно, и представителям Знака важно сохранять спокойствие. Пыль уляжется, и станет понятно, зачем и почему произошли те или иные события. Завершает месяц Аркан «Император». По нему Стрельцы смогут взойти на новую ступень и обрести не только власть, но и материальные блага. Удержаться на вершине успеха получится лишь в том случае, если мудро править своей судьбой и не поддаваться желанию схитрить.

Козерог

Ноябрь начинается с позитивной карты «Мир», которая сулит Козерогам удачу и процветание. По этому Аркану не составит труда привлечь в жизнь благополучные перемены, но для этого Козерогам важно оставаться в состоянии внутреннего равновесия и не спешить. Справиться с делами и не упустить новых перспектив, судя по карте «Верховная жрица», козерогам поможет внимание к предчувствиям. Интуиция не обманет, если прислушаться к себе, а не к советам со стороны несведущего окружения. Завершает месяц еще один позитивный Аркан «Звезда». Он сулит Козерогам счастливое завершение пути и заслуженную награду за приложенные усилия. Совет карты — не сворачивать и смело смотреть в будущее.

Водолей

Аркан «Верховная жрица» предупреждает Водолеев — необдуманные шаги и вера слухам не приведут к хорошим результатам. По этой карте гораздо важнее прислушаться к себе и своим ощущениям, чтобы сделать верные выводы и не упустить своего шанса на очередную победу. По карте «Звезда» представители Знака могут быть уверены в том, что движутся верным путем. Совет карты — не отступать от задуманного и не торопиться, чтобы в спешке не упустить значимых деталей. Аркан «Правосудие» говорит о долгожданных результатах. По этой карте Водолеям важно помнить об ответственности и о том, что любые действия отразятся на будущем. Это значит, что действовать честно нужно и дальше, чтобы уберечься от неприятностей.

Рыбы

Ноябрь начинается с карты «Башня», которая предупреждает Рыб о неизбежных переменах. Ситуация будет казаться ложной, однако отступать нельзя: из жизни уходит все наносное, освобождая место для новых свершений. По карте «Колесница» Рыбы могут действовать смело и открыто. Аркан сулит успех и новые победы, если не медлить и не сомневаться в своих возможностях. Новые перспективы будут радовать, а заманчивые предложения откроют новые горизонты. Завершает месяц карта «Дьявол», которая призывает Рыб не играть с огнем и не идти на сделки с совестью. Испытания воли будут пройдены, если не потакать слабостям и не искать способов перехитрить судьбу.