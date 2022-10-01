Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на октябрь: ждите подарки судьбы

Карты Таро помогут Знакам Зодиака справиться с поставленными задачами и привлечь нужные перемены.

Овен

Этот месяц будет не самым простым, а значит, от Овнов потребуется сила воли и умение вовремя остановиться. Аркан «Сила» призывает быть сильными, но при этом не забывать об ответственности и не потакать слабостям. По карте «Луна» найти выход из сложного положения получится, если доверять своей интуиции. Сторонние мнения, домыслы и слухи лишь усугубят ситуацию и заведут представителей Знака в тупик. В конце месяца Овнам предстоят испытания воли, пройти которые будет не просто. Аркан «Дьявол» предупреждает о том, что потакание дурным чертам характера и агрессия не помогут справиться с проблемами, а значит, действовать нужно с умом и не рисковать понапрасну.

Телец

В октябре у Тельцов будет возможность заявить о себе, разобраться с трудными задачами и обрести счастье. Аркан «Суд» призывает действовать честными методами и не тушеваться — умение постоять за себя и самоуверенность помогут обойти конкурентов и не стать заложниками манипуляторов. Аркан «Иерофант» говорит о необходимости принять верное решение. Тельцам важно расставить приоритеты, чтобы не погнаться одновременно за двумя зайцами. Справиться с непростой задачей помогут мудрые советы наставника. В конце месяца по карте «Луна» Тельцам стоит ограничить круг общения и уделить больше внимания развитию интуиции. Шестое чувство поможет вовремя предусмотреть неприятности и обойти их стороной.

Близнецы

Близнецам в октябре важно помнить о главной цели и не забывать об ответственности. Аркан «Башня» символизирует неизбежные перемены, которые обнажат правду и подтолкнут представителей Знака к решительным действиям. Карта «Умеренность» призывает Близнецов не спешить и соблюдать осторожность. По этому Аркану важно помнить о норме во всем (от еды до количества часов сна), чтобы не перегореть и не стать заложниками собственной неосмотрительности. «Иерофант» в раскладе — карта, по которой важно следовать первостепенным задачам, а также не забывать о мудрых советах старшего поколения. Близнецы смогут обрести наставника, который поможет решить спорные вопросы и дать ценные подсказки.

Рак

Ракам в октябре предстоит преодолеть множество трудностей, связанных с собой. Аркан «Дьявол» предупреждает л проблемах в случае несдержанности и неумения вовремя остановиться. По карте «Луна» Ракам будет мешать мнительность и страхи, которые ничем не обоснованы. Аркан предупреждает представителей созвездия о том, что искать силы нужно внутри себя, а не полагаться на советы окружения. Аркан «Иерофант» говорит о том, что торопиться с принятием решения не стоит. Сначала Ракам нужно расставить приоритеты, чтобы не отвлекаться на второстепенные дела и вовремя выполнить все запланированные дела.

Лев

Львов ждет ответственное время, когда от действий и принятых решений будет зависеть будущее. Аркан «Суд» говорит о скором разрешении трудностей, и представители Знака должны помнить о том, что действовать нужно честными путями. По карте «Отшельник» появится время на размышления. Львы смогут сделать паузу, восстановить силы и определиться с целями. По этому Аркану суета будет мешать составлению планов, поэтому лучше всего взять выходной, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Аркан «Мир» завершает октябрь, говоря о завершении трудностей и обретение своего места под солнцем. Это значит, что Львы смогут найти себя и без опасений идти выбранным путем, который приведет к победе.

Дева

Этот месяц будет временем, когда нужно определиться с приоритетами и бороться с неуверенностью. Аркан «Луна» предвещает раскрытие тайн и получение информации, распорядиться которой нужно с умом. По карте «Башня» Дев ждут перемены, которые изменят жизнь к лучшему. Для этого важно помнить о том, что замки из песка не спасут от ответственности и не помогут скрыться от того, что происходит в реальности. Аркан «Верховная жрица» призывает представителей этого Знака не торопиться с решениями и действиями. По этой карте важно прислушаться к себе и научиться терпению, чтобы вступить в игру вовремя и сорвать куш.

Весы

Весам октябрь принесет приятные перемены, но для этого важно будет поработать над собой. Арка «Влюбленные» сулит успех в случае верно выбранного решения. Принимать его нужно самостоятельно и не торопиться. Карта «Отшельник» призывает представителей Знака обрести внутреннюю гармонию, чтобы услышать себя и верно расставить приоритеты. Для этого важно оградиться от шума и столпотворения, сделав перерыв на отдых. По карте «Маг» наступает период решительных действий. Весы смогут заявить о себе и найти способ для достижения поставленных задач. Для этого важно развивать свои таланты и не сомневаться в своих силах.

Скорпион

Октябрь будет временем серьезных перемен и заманчивых перспектив. Аркан «Солнце» предвещает быстрый старт, а значит, Скорпионам нельзя медлить. Настало время заявить о себе и открыть новые горизонты. По карте «Правосудие» представители Знака получат достойную награду за проделанную работу, если она выполнена без ошибок. В противном случае придется закрепить результат и избавиться от оплошностей. Аркан «Звезда» символизирует завершение проблем. Этак карта — счастливый знак судьбы, а значит можно смело заниматься работой и идти к своей цели. Позитивный настрой и внутренняя уверенность помогут быстро поставить точку в сложной работе.

Стрелец

Стрельцов ожидает не самое простое время, когда полагаться нужно на себя. Аркан «Луна» говорит о мнительности и предрассудках, которые мешают принятию верных решений и не дают двигаться вперед. Карта «Смерть» не несет опасности: она предупреждает о том, что путь к счастью открыть, но встать на него получится не сразу. Сначала важно попрощаться с изжившим себя прошлым и понять, что перемены в жизнь приходят, если освободить для них место. Аркан «Повешенный» говорит о периоде, когда основные дела могут временно приостановиться. Это не значит, что Стрельцов ждут проблемы — им предстоит перелечить внимание, чтобы отвлечься и не терять времени даром.

Козерог

Первая половина месяца для Козерогов будет не самой простой. Аркан «Луна» говорит о том, что внутренние страхи и сомнения будут мешать, а значит, им нужно бросить вызов и бороться за свое благополучие. По карте «Башня» представителей Знака ждут серьезные перемены, которым не стоит сопротивляться. Настала пора посмотреть правде в глаза и отказаться от всего, что не приносит счастья или тормозит развитие. По карте «Колесница» настает время решительных действий. Козероги смогут совершить успешный рывок, чтобы достичь поставленных задач. Совет карты — не терять времени и приступать к делам незамедлительно.

Водолей

Водолеям в начале октября предстоит сделать серьезный шаг. Аркан «Смерть» призывает оставить прошлое за спиной, вынести ценные уроки и идти дальше, не пытаясь изменить то, что уже отжило и сыграло свою роль. По карте «Башня» представителям Знака важно помнить о том, что скрываться в замках из песка долго не получится. Это значит, что нужно посмотреть правде в глаза и принять ответственные решения, которые помогут преодолеть проблемы. Карта «Верховная жрица» говорит о необходимости прислушаться к себе. Интуиция поможет найти выход из сложной ситуации и предостережет в том случае, если впереди возникают дела, требующие тщательного анализа.

Рыбы

Рыб ожидает активный месяц, когда нужно быть начеку. Аркан «Маг» сулит новые перспективы, но для этого важно быть решительными и смелыми. Представители Знака смогут преуспеть, если не будут зарывать свои таланты в землю. По карте «Дурак» Рыб ждут приятные перемены. Совет Аркана — помнить об ответственности и не переоценивать своих сил, но при этом не отказываться от перспектив и развиваться всестороннее, открывая перед собой новые горизонты. В конце октября по карте «Луна» представителей Знака ждет серьезная работа над собой. Настала пора посмотреть в глаза своим страхам и понять, что многие из них надуманы или навязаны обществом.