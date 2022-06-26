Гороскоп по картам Таро на неделю с 27 июня по 3 июля: период, который может перевернуть вашу жизнь

Карты Таро помогут Знакам Зодиака завершить июнь на позитивной ноте и начать июль с привлечения успеха.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам в начале недели важно помнить о том, что правильно расставленные приоритеты- это уже половина победы. Карта «Иерофант» призывает довериться голосу разума, не потакать эмоциям и действовать решительно, если план уже составлен.

«Отшельник» в раскладе — карта временной изоляции. По этому Аркану Овны смогут взять паузу, чтобы еще раз обдумать свои действия, скорректировать цели и восполнить запас сил, которых понадобится много.

Аркан «Дурак» завершает неделю, и его совет — не бояться перемен. Овны должны быть открыты, а чтобы не упустить вестников перемен, необходимо научиться чтению знаков судьбы. Они укажут путь к светлому будущему.

Телец

Аркан «Правосудие» призывает Тельцов не откладывать работы и действовать смелее. Правда будет на стороне тех, кто действует честно и не боится сложностей, преодоление которых поможет обрести успех.

По карте «Иерофант» Тельцы смогут достичь определенных успехов в делах, если будут придерживаться устоявшихся правил и порядков. Умение учиться и перенимать опыт мудрого поколения также сыграет на руку. Карта «Маг» сулит славу и почет в том случае, если Тельцы будут развиваться всесторонне, раскрывать свой потенциал и не бояться перемен. По этому Аркану пришло время решительных действий, которые приведут к новым победам.

Близнецы

В начале недели по карте «Император» от Близнецов потребуется дисциплинированность и исполнительность. Благодаря активной работе и умении прислушиваться к мудрым советам получится справиться с поставленными задачами в срок. В середине недели Близнецам необходимо отважиться на решительный шаг. Аркан «Колесница» указывает на период, когда упорство и оптимистичный настрой помогут преодолеть последние преграды и обрести нечто ценное. Июль начнется с карты «Солнце», а значит, Близнецам можно смело покорять новые вершины. Препятствий на пути нет, поэтому можно заниматься любыми делами и приступать к воплощению в жизнь смелых идей.

Рак

Начало недели будет не самым позитивным. Аркан «Повешенный» призывает Раков не торопиться с действиями, особенно если ситуация неоднозначная. Прежде, чем пытаться сломать преграды на пути, стоит рассмотреть сложившиеся обстоятельства под иным углом и найти новые решения. «Маг» в раскладе — карта находчивости, которая вторит первому Аркану расклада. Раки смогут преодолеть временные трудности, если откажутся от стандартных методов, проявят смекалку и найдут новые способы для решения сложных задач. Карта «Сила» открывает второй летний месяц, указывая Ракам на необходимость активной работы. Знаний и навыков хватит для покорения новых вершин, а значит, не нужно пасовать и бояться проявить свои таланты.

Лев

В начале недели Львы могут не беспокоиться. Аркан «Императрица» указывает на рост и развитие, а значит, начатые дела будут идти в гору. Совет карты — не торопить событий, чтобы в спешке не упустить важных деталей. Карта «Сила» призывает представителей Знака не медлить и приступать к смелым проектам здесь и сейчас. Вселенная благосклонна, а навыков и знаний хватит, чтобы преодолеть любые трудности. Аркан «Смерть» призывает Львов оставить за спиной прошлое, скорректировать планы и не бояться перемен. Они обязательно будут к лучшему, если не сомневаться в себе и сделать шаг навстречу новым приключениям.

Дева

Начало недели, судя по карте «Верховная жрица», будет весьма успешным для Дев. Для того, чтобы удача не отвернулась, не стоит спешить и верить слухам. Внимание к интуиции поможет не ошибиться с выбором пути. Воплотить в жизнь смелые планы получится, если не спешить и взвешивать каждый шаг. Аркан «Маг» указывает на необходимость поверить в себя и ни с кем не делиться своими планами, чтобы исключить влияние завистников и манипуляторов. Аркан «Луна» описывает ситуацию тупика, из которого Девам поможет выбраться умение держать себя в руках. Благодаря внимательности и осторожности удастся обойти ловушки судьбы и с легкостью преодолеть собственные сомнения.

Весы

В начале недели по карте «Дурак» Весам важно помнить простое правило: молчание — золото. Отказ от разглашения своих планов убережет от неприятностей, а умение сосредоточиться на работе избавит от досадных промахов. Карта «Влюбленные» указывает Весам на необходимость перемен. В конце июня пора подвести итоги, а также определиться с дальнейшими целями. Не исключено, что представители Знака будут вынуждены пожертвовать чем-то, чтобы в скором времени окупить лишения. По карте «Правосудие» Весы смогут разобраться с насущными проблемами, восстановить справедливость и поставить на место обидчиков. Главное — действовать честно, чтобы позже не проводить работу над ошибками.

Скорпион

Скорпионам в конце июня будет сопутствовать удача. Аркан «Императрица» является одной из позитивных карт, которая указывает на отсутствие препятствий на пути. Привлечь счастье и процветание удастся, если не торопиться и внимательно прислушиваться к себе.

По карте «Умеренность» Скорпионам важно помнить, что импульсивные действия могут завести в тупик и стать причиной множества неурядиц. Совет Аркана — быть бдительными и осторожными, чтобы уберечься от неприятностей. Аркан «Луна» завершает неделю, призывая Скорпионов управлять своими чувствами и согласовывать эмоции с доводами разума. Такой баланс необходим для новых побед и привлечения благополучных перемен.

Стрелец

Неделя начинается с карты «Смерть», цель которой — указать Стрельцам на необходимость перемен. Настала пора освободиться от тесных рамок и устранить все то, что мешает активному развитию и привлечению позитивных перемен. Карта «Колесница» говорит о необходимости брать быка за рога. По этому Аркану промедление лишит Стрельцов перспектив, поэтому раздумывать и сомневаться в своих силах нельзя. Активность и упорство помогут достичь нужных целей. Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что в конце недели Стрельцы будут чувствовать, что земля уходит из-под ног. Такой поворот событий нельзя оставлять без внимания, однако действовать сгоряча нельзя — важно выждать время, чтобы вникнуть в суть происходящего.

Козерог

Аркан «Императрица» говорит о стабильности и гармонии. По этой карте у Козерогов появятся перспективы для роста и развития, причем речь идет не только о деловой среде, но и об успехах в личной жизни.

Карта «Маг» призывает Козерогов к активности. В середине недели важно полагаться не только на полученные знания, но и развивать врожденные способности, чтобы не упускать новых возможностей. Конец недели, судя по карте «Повешенный», пройдет неспешно. У Козерогов появится время осмыслить происходящее, отказаться от ложных целей и изменить тактику, чтобы прийти к личному успеху.

Водолей

В начале недели по карте «Колесница» Водолеям пора оставить раздумья и действовать активно. Аркан указывает на благоприятное время, когда достичь новых успехов будет проще за счет уверенности и упорства. Карта «Дурак» призывает Водолеев к осторожности. Дела будут продвигаться легко, но это не значит, что можно ослабить бдительность, халатное отношение к своим обязанностям не приведет ни к чему хорошему. Аркан «Башня» предупреждает Водолеев о том, что пора расправить плечи и впустить в жизнь перемены. События будут развиваться не по сценарию, однако терпение и усидчивость помогут вовремя вступить в игру.

Рыбы

Аркан «Колесница» — символ оптимизма и настойчивости. Рыбы по этой карте смогут начать неделю активно и не бояться перемен — они будут к лучшему, если не пасовать и верить в свои силы. По карте «Влюбленные» Рыбам предстоит сделать важный выбор, который определит будущее. Аркан призывает принимать самостоятельные решения, чтобы не зайти в тупик и не стать заложниками обстоятельств. Аркан «Повешенный» указывает Рыбам на необходимость смены деятельности. По этой карте некоторые дела будет невозможно выполнить, поэтому нужно переключиться на второстепенную работу и не терять времени даром.