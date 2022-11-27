Гороскоп по картам Таро на неделю с 28 ноября по 4 декабря: что ждет знаки Зодиака

Своевременный прогноз выручит в трудную минуту и придаст уверенности в завтрашнем дне.

Овен

Эта неделю будет не самой простой для Овнов. Аркан «Влюбленные» говорит о необходимости сделать выбор, принимать который нужно сердцем. Совет карты — прислушаться к себе, чтобы выбрать верный путь, который приведет к позитивным переменам. Аркан «Башня» сулит метаморфозы, и Овнам важно помнить о том, что сопротивляться событиям не стоит. По этой карте наступает долгожданное освобождение, когда можно сбросить оковы и перейти на новый, более качественный уровень жизни. В конце недели карта «Повешенный» призывает Овнов не спешить и не пытаться открыть те двери, которые не поддаются. Это значит, что можно переключиться на второстепенные дела и отвлечься от основных задач. Спустя время удастся вернуться к основным делам и выполнить их с легкостью.

Телец

На этой неделе Тельцам важно слушать себя и не поддаваться на провокации. Аркан «Дурак» символизирует случайность, благодаря которой удастся сорвать куш. В погоне за счастьем представителям Знака нельзя забывать об ответственности. Карта «Луна» говорит о тайнах, которые станут доступными. Тельцам важно грамотно распорядиться полученной информацией, а также доверять внутреннему голосу. Интуиция не даст зайти в тупик и ошибиться с принятием ответственных решений. В конце недели по карте «Влюбленные» Тельцам представится возможность изменить жизнь к лучшему. Совет Аркана — принимать решения самостоятельно и ориентироваться на свои потребности.

Близнецы

Близнецам на этой неделе улыбнется удача. Аркан «Звезда» говорит о том, что удача не за горами. Сейчас главное — сосредоточиться на поставленной цели и не сворачивать с пути, чтобы сорвать куш. По карте «Иерофант» Близнецов ждет знакомство с влиятельным человеком, в силах которого помочь с разрешением неоднозначной ситуации. Совет Аркана — быть предельно осторожными и внимательными, чтобы не отвлекаться от первостепенных задач и завершить дела в срок.Аркан «Колесница» выпадает на конец недели, а это значит, что начать декабрь нужно активно. По этой карте Близнецы смогут быстро прийти к успеху, если поверят в свои силы и не будут бояться перемен.

Рак

Раки могут не сомневаться в том, что их желания сбудутся. Карта «Мир» сулит завершение трудностей и обретение внутренней свободы. По этому Аркану представителям Знака улыбнется удача и проблемы разрешатся в скором времени. По карте «Верховная жрица» Ракам нельзя забывать об осторожности. Поспешные действия заведут в тупик, поэтому поступающую информацию важно проверять и доверять внутреннему голосу, а не слухам и сплетням. Карта «Смерть» не несет ничего опасного. По этому Аркану наступает долгожданное время перемен, когда Раки смогут попрощаться с прошлым, вынести из проделанной работы ценные уроки и в дальнейшем не повторять похожих ошибок.

Лев

В начале недели представителям Знака, судя по карте «Дьявол», нельзя халатно относиться к работе и потакать слабостям. Карта сулит неприятности, если действовать опрометчиво и забыть об ответственности. Аркан «Императрица» сулит успехи и позитивные перемены, однако Львам нельзя спешить и надеяться на чудо. Хорошее настроение и вдумчивая работа уберегут от досадных промахов и неприятностей. Замедлить бег Львам стоит в конце недели. Карта «Умеренность» призывает придерживаться во всем золотой середины и взвешивать каждый шаг. Секретом успеха станет умение вовремя остановиться и не поддаваться на провокации.

Дева

По карте «Повешенный» Девы должны быть к тому, что некоторые из планов придется поменять. Аркан говорит о том, что спешить с решениями нельзя, и если какое-то из дел не продвигается, его лучше оставить и заняться иными насущными вопросами. Аркан «Колесница» призывает Дев собраться с силами и совершить рывок. По этой карте есть возможность достичь поставленной задачи, если не медлить и не слушать того, что пытается навязать окружение. Действовать нужно здесь и сейчас.

Завершает неделю позитивная карта «Императрица». По ней представителям Знака можно не бояться за исход дел. Они завершается удачей, если не спешить и отдавать себе отчет в каждом действии.

Весы

Карта «Влюбленные» указывает на время, когда нужно делать выбор. Он может касаться не только сферы отношений, поэтому Весам важно задуматься о своем будущем и определиться с целями. Так будет легче найти свой путь к счастью и обойти стороной ловушки судьбы.Аркан «Верховная жрица» призывает представителей созвездия не торопиться с выводами и прислушаться к своим ощущениям. Умение вовремя остановиться и проанализировать сложившуюся ситуацию убережет от многих неприятностей.Завершает неделю Аркан «Дурак», по которому Весам не нужно бояться неизвестности. Впереди ждут позитивные перемены, однако надеяться на случай нельзя. Важно оставаться ответственными и не рисковать понапрасну.

Скорпион

Аркан «Звезда» указывает Скорпионам на возможность быстро справиться с поставленными задачами. По этой карте важно не сворачивать с выбранного пути и не торопиться, чтобы избежать досадных промахов.

Карта «Дурак» символизирует неожиданность, благодаря которой Скорпионы смогут поймать удачу за хвост. Совет Аркана — не бояться перемен, но при этом не геройствовать и верно рассчитывать силы. Конец недели будет не самым простым. Аркан «Дьявол» предупреждает Скорпионов о том, что на пути будут встречаться соблазны, потакание которым не приведет ни к чему хорошему. Ответственность, осмотрительность и внимание к деталям помогут свести риски к минимуму.

Стрелец

В начале недели, судя по карте «Колесо фортуны», Стрельцы должны быть готовы к неожиданным событиям. Разобраться с тем, что именно происходит, представители Знака смогут спустя время, когда оценят ситуацию. Аркан «Звезда» говорит о позитивных переменах, которые приведут Стрельцов ку очередной победе. По этой карте важно настроиться на волну оптимизма и не сворачивать с выбранного пути из-за сиюминутных прихотей.Завершает неделю позитивная карта «Солнце», по которой проблем и препятствий на пути нет. В выходные представители Знака смогут отдохнуть и восстановить силы, а также спланировать дела на последний месяц 2022 года.

Козерог

В начале недели Козерогам не помешает внимание к интуиции. Аркан «Верховная жрица» говорит о том, что не все события будут однозначными, поэтому делать выводы в спешке нельзя. Вдумчивый анализ ситуации убережет от ошибок и промахов. «Дьявол» в раскладе — карта, предупреждающая о надвигающейся опасности. По этому Аркану Козерогам нельзя доверять окружению и льстивым речам, из-за которых есть вероятность зайти в тупик и потерять репутацию. Завершает неделю карта «Колесо фортуны», которая предвещает резкие перемены и неожиданные события. Совет Аркана — не предпринимать никаких действий до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Водолей

Водолеев в начале недели ждет долгожданная развязка. Аркан «Суд» указывает на долгожданное завершение трудностей и освобождение от проблем. По этой карте важно оставаться честными и непредвзятыми, чтобы не перечеркивать своих успехов сиюминутными прихотями и слабостями. Аркан «Дурак» говорит о случайном везении и удачных перспективах. По этой карте Водолеям не стоит бояться перемен, но при этом нельзя забывать и об ответственности. Халатное отношение к происходящему в жизни не поможет приблизиться к заветной цели.