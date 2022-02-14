Гороскоп здоровья на неделю: какие опасности нас поджидают

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов

Астрологи дали советы каждому знаку Зодиака.

Об этом сообщает УНИАН.

Овен

На этой неделе Овнам стоит следить за состоянием желудка. Особенно важно беречь желудок людям, которые имеют вредные пищевые привычки. Звезды рекомендуют вам отказаться от бутербродов и перекусов на этой неделе, а также от плотных ужинов.

Телец

На этой неделе у Тельцов будет повышенная кислотность желудка, из-за чего могут возникнуть боли в животе и горле, тошнота. Рекомендуется отказаться от острой и кислой пищи, ненатуральных соусом и газированных напитков.

Близнецы

Неделя будет для вас достаточно благополучной и без серьезных заболеваний. На выходных звезды рекомендуют пить больше воды. Гипертоникам важно следить за давлением: оно может повыситься к концу недели.

Рак

Ракам нужно прислушиваться к своей интуиции и улавливать сигналы организма. Если вы подозреваете у себя какое-то недомогание, то, скорее всего, так и есть. Однако самолечение на этой неделе будет бесполезным, а может даже вредным. Поэтому не пренебрегайте походом в больницу.

Лев

Ешьте больше овощей, зелени и фруктов на этой неделе. Это значительно улучшит ваше самочувствие. Постарайтесь ложиться спать пораньше и проветривать комнату перед сном. В первой половине недели повысится вероятность возникновения аллергии и кожных высыпаний.

Дева

На этой неделе вы почувствуете упадок сил и сильную утомляемость. Девам противопоказано перерабатывать и брать на себя дополнительные обязанности. Постарайтесь уехать на природу или заняться любимыми хобби на выходных.

Весы

Эта неделя будет вашим золотым временем. У Весов будет отличное настроение и прилив сил. Вы можете заниматься любым видом деятельности и спортом. Ваш иммунитет сейчас будет на высоте.

Скорпион

На этой неделе нужно беречь горло и укутываться шарфом, поскольку оно будет уязвимо. Не пейте холодные напитки и не сидите на сквозняке. На выходных возможна головная и зубная боль, но иммунитет будет крепким.

Стрелец

Если Стрельцы найдут баланс между физической нагрузкой, умственной деятельностью и отдыхом, то вам будет под силу свернуть горы. Не перетруждайтесь и не ленитесь. Постарайтесь каждый день ходить пешком хотя бы час — тогда ваше самочувствие значительно улучшится, а сон будет крепким.

Козерог

Звезды рекомендуют вас придерживаться дробного питания: есть часто и понемногу. От перекусов стоит воздержаться. В конце недели проведите разгрузочный день. Для хорошего самочувствия рекомендуется есть меньше мяса и больше рыбы.

Водолей

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением на этой неделе, не пользуйтесь народной медициной и доверяйте только врачам. Если вы принимаете какие-то лекарства — обязательно придерживайтесь инструкции и не пропускайте приемы.

Рыбы

Ваше самочувствие будет стабильным. Здоровые Рыбы не заболеют, но и больным не стоит ожидать выздоровления. Звезды рекомендуют вам отказаться от чрезмерных физических нагрузок и алкоголя, а также избегать стресса.

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