Гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков: кому угрожают болезни

Гороскоп здоровья на месяц предупредит все знаки зодиака о возможных проблемах со здоровьем и расскажет, кому в октябре повезет с отличным самочувствием.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овнам в октябре следует внимательнее прислушиваться к сигналам организма и чаще доверять своей интуиции. Если состояние организма беспокоит вас — не откладывайте поход к врачу. Всё действительно может быть серьезно.

Телец

В октябре Тельцам, как и всем людям, угрожают сезонные заболевания и ОРВИ. Заболеете вы или нет — напрямую зависит от вашей закалки. Звезды рекомендуют вам чаще проветривать комнату, ведь свежий воздух — залог здоровья. Также вам стоит избегать людных мест и чаще дезинфицировать руки.

Близнецы

Месяц пройдет для вас весьма благополучно в сфере здоровья, разве что будет чаще беспокоить головная боль. Физические заболевания Близнецам не грозят, но вас может мучить стресс, бессонница и другие «болезни нервов». Совет на месяц очевиден — меньше накручивайте себя и избегайте конфликтов.

Рак

Ракам рекомендуется есть больше овощей, фруктов, зелени, рыбы и орехов, морской капусты, пить растительные масла, такие как кунжутное масло. В общем, в этом месяце вы будете остро нуждаться в витаминах. С разнообразием рациона вы заметите улучшение общего самочувствия, состояния кожи и волос.

Лев

Звезды советуют Львам хотя бы немного увеличить физическую активность — это значительно улучшит ваше самочувствие. Полезно будет чаще ходить пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делать небольшую гимнастику в свободное время. Также рекомендуется делать упражнения для шеи. Вы сразу заметите, как улучшилась подвижность суставов, а сердце стало выносливее.

Дева

Гороскоп рекомендует Девам больше отдыхать и чаще расслабляться. Октябрь может принести вам физическое и эмоциональное напряжение, поэтому очень важен отдых. Займитесь любимым хобби, съездите в новое место на выходные, сходите в сауну или на массаж. Такие мелочи изменят вашу жизнь.

Весы

Для Весов октябрь станет удачным месяцем чтобы бросить вредную привычку или наоборот, приобрести полезную. Если вы давно хотели отказаться от сигарет или начать гулять по утрам — это ваш шанс. Также месяц удачный для борьбы с акне, экземами и другими кожными заболеваниями.

Скорпион

Качество сна окажет огромное влияние на ваше самочувствие в октябре. Очень важно ложиться спать в одно и то же время и спать не меньше 7 часов в сутки. Перед сном проветрите комнату и не читайте никаких новостей. В октябре возрастет риск недосыпа, а также беспокойного сна.

Стрелец

Возможны проблемы с артериальным давлением у гипертоников и гипотоников. При резком падении или подъеме давления сразу вызывайте скорую помощь. Не пейте крепкий кофе и энергетики. Полезными для вас будут контрастный душ и травяной чай.

Козерог

В октябре Козерогам нужно беречь глаза и снизить нагрузку на них. Если у вас плохое зрение — не пренебрегайте очками или линзами, иначе острота зрения сильнее упадет. Также в этом месяце рекомендуется беречь печень, особенно если у вас уже были заболевания этого органа. Лучше отказаться от алкоголя.

Водолей

Для Водолеев октябрь будет месяцем отличного самочувствия и энергичности. Наслаждайтесь крепким здоровьем, но перерабатывать на работе или злоупотреблять вредной пищей всё равно не стоит. Больные Водолеи быстро вылечатся, у беременных роды благополучно пройдут роды.

Рыбы

Октябрь будет для Рыб удачным месяцем для любых осмотров, сдачи анализов, операций и терапий. Риск заболеть достаточно высок, но всё, что направлено на лечение, будет очень эффективным. Но если пустите заболевание на самотек или будете откладывать поход в больницу, то болезнь только усугубится.