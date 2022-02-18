Их невозможно разжалобить: пять знаков Зодиака с каменным сердцем

Представители каждого знака Зодиака характерны своими специфическими особенностями поведения. Одни более открытые и никогда не скрывают свои эмоции, другие являются их полной противоположностью в этом плане.

Астрологи назвали топ-5 знаков Зодиака, у представителей которых, по мнению астрологов, каменное сердце.

Об этом пишет портал Rsute.

Телец

Представители этого знака в отношениях ценят стабильность и постоянство. Они избегают людей, от которых исходит слишком много негатива. Раскрываются Тельцы только перед самыми близкими людьми, которых они любят, и которым всецело доверяют.

Козерог

Козероги – настоящие трудоголики и карьеристы. В ходе общения с противоположным полом они проявляют максимальную сдержанность, не выставляя свои чувства напоказ. Яркие романтические поступки – это не о Козерогах. Если вы решите создать брак с Козерогом, то вы будете жить счастливо и в достатке, но романтики в ваших отношениях будет немного.

Близнецы

На первый взгляд Близнецы оказывают впечатление открытых личностей, но на самом деле это не так. Будучи довольно таки общительными людьми, Близнецы почти никому не открывают свою душу. По отношению к другим людям они порой ведут себя даже жестоко и холодно. Для многих людей представители этого знака являются привлекательными, поскольку отличаются интеллектом и эрудицией.

Дева

Представители этого знака являются очень самодостаточными людьми, из-за чего многим может показаться, что они вообще не испытывают никаких эмоций. По мнению Дев, романтика в отношениях не нужна. При этом давить Девам на жалость тоже пустая трата времени, поскольку они не будут вам сочувствовать.

Водолей

Многие Водолеи считают, что им вовсе не нужны чувства, полагаясь на свой холодный и расчетливый разум. Они никогда не идут на поводу чувств, а с легкостью меняют партнеров. Водолеи не стараются ни к кому привязываться, поэтому быстро забывают обо всем. Карьера для представителей этого знака всегда будет на первом месте. Многим может показаться, что Водолеи живут в своем мире, в котором нет никаких запретов и ограничений. Сами же представители знака не терпят никаких устоев и навязывания рамок, но вместе с этим ценят искренность и заботу.

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