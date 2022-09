Илон Маск пригрозил человечеству вымиранием в скором будущем

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, который является основателем, генеральным директором и главным инженером компании SpaceX, выступил со зловещим предупреждением в Twitter. Он поделился статьей о вымирании динозавров в результате падения астероида 66 млн лет назад и дополнил ее сообщением: «Это повторится снова — вопрос времени».

Об этом пишет «Vector».

Если верить истории, то на Земле было пять массовых вымираний. Они кончились смертью около 75% живых существ на планете. Последнее вымирание произошло как раз с динозаврами, когда погибло 76% животных.

Маск не поделился своими соображениями относительно того, что станет причиной очередного вымирания. Однако он уже неоднократно говорил о том, что человечеству нужно стать межпланетным видом и колонизировать другие планеты. Нужно признать, что угроза вымирания – хороший стимул для человечества двигаться в этом направлении.

This will happen again – just a matter of time https://t.co/HeyZhZbAih

— Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022