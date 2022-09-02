Исследователи из США нашли душу и рассказали, где она находится после смерти

Ученые во всем мире спорят, можно ли продлить жизнь, способны ли современные технологии отложить старость, а также возможно ли вообще жить вечно.

Ученые говорят, что нашли душу человека. Правда, объяснить где именно и как она «обитает» довольно сложно. По их словам, микротрубочки, которые содержат белок, который является структурным компонентом клеток, содержат информацию о квантовом состоянии организма на субатомном уровне, а после смерти высвобождаются.

Об этом пишет grodno24.com.

После гибели органа, по мнению доктора Хамероффа, квантовая информация равномерно рассеивается во Вселенной. Если же это пациент, которого вернули к жизни, то все данные возвращаются на свое место. Квантовую информацию, хранящуюся в трубочках, нельзя полностью уничтожить, уверяют специалисты.

Исследователи института физики Планка в Мюнхене соглашаются и утверждают, что физическая вселенная, в которой мы живем — это только наше восприятие, а как только умирает тело, душа человека продолжает жить в квантовой реальности, за пределами материального мира.

Ученые считают, что существование души бесконечное, поэтому можно считать, что человек не умирает, а перерождается в квантовое поле. Исследователи уверены — каждый человек, по сути, бессмертен.