Исследователи назвали лучший возраст, чтобы бросить курить

Группа ученых из Калифорнийского университета Сан-Диего в ходе масштабного исследования, в котором взяли участие более 500 тысяч человек, определила лучший возраст для того, чтобы бросить курить.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить в каком возрасте лучше отказаться от вредной привычки, чтобы увильнуть от самых серьезных последствий.

В общей сложности эксперты изучили более 550 тысяч анкет, которые люди заполнили в период с 1997 по 2018 годы. В момент опроса возраст реципиентов составил от 35 до 84 лет. Участников опроса разделили на три группы: бывшие курильщики, курильщики и никогда не курившие (те, кто выкурил менее 100 сигарет за всю жизнь).

Проанализировав анкеты, ученые обнаружили, что к концу 2019 года около 75 тысяч участников опроса умерли, а нынешние курильщики показали значительно более высокий смертности от разных причин (в том числе рака и болезней сердца и легких) по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Однако исследователи сосредоточились на поиске оптимального возраста, чтобы бросить курить. Оказалось, что те кто бросил курить в возрасте от 35 до 44 лет, показали уровень смертности на 21% выше, чем те, кто никогда не курили. Однако среди тех, кто бросил курить в возрасте от 45 до 54 лет, уровень смертности от разных причин был выше на 47% в сравнении с никогда не курившими.

По словам ученых, они обнаружили, что курение увеличивает риски смерти от разных причин как минимум вдвое, а отказ от курения в более молодом возрасте значительно снижает процент риска смерти.

По словам профессора Джона Пирса, 35 лет, по-видимому, является оптимальным возрастом для того, чтобы бросить курить. Исследователи отмечают, что наилучшим выбором было бы не курить вообще или бросить в более раннем возрасте, однако если этого не случилось, то отказаться от вредной привычки лучше всего в возрасте 35 лет.

Отметим, что результаты исследования не зависели от пола или расы, однако могут быть связаны с количеством выкуриваемых сигарет в день, а также начала курения в более старшем возрасте.

«Курсор» писал ранее, к каким последствиям приводит курение электронных сигарет.