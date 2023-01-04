Исследователи обнаружили новый орган в теле человека

Онкологи теперь знают, что не следует облучать эту часть тела.

Ученые из Нидерландского института рака обнаружили в человеческом теле ранее неизвестные органы — тубариальные слюнные железы.

Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.

Онкологи, чтобы узнать больше о раке головы и шеи, использовали сканирование с радиоактивной глюкозой, которая «подсвечивала» определенные участки тела. Однако по мере того, как команда сканировала 100 пациентов, они снова и снова обнаруживали одни и те же две области головы.

В итоге ученые выяснили, что они обнаружили набор слюнных желез, расположенных в задней части носоглотки (верхней части глотки позади носа). Команда назвала пару органов «тубариальными железами».

Авторы исследования объяснили, что у людей есть три набора больших слюнных желез, но в носоглотке их не обнаруживали. Считалось, что единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы и равномерно распределены по всей слизистой оболочке.

Благодаря обнаружению этих «тубариальных желез» онкологи теперь знают, что следует избегать облучения этой части тела во избежание осложнений.

«Курсор» писал ранее, что разные части организма стареют с разной скоростью. И старение некоторых органов доставляет много неприятностей людям. Приятно знать, что есть один орган, на который всегда можно рассчитывать.