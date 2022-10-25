Исследователи определили самое лучшее и худшее время для вылета самолета

А еще, как выяснилось, март является самым надежным месяцем для путешествий.

Аналитики сайта Expedia, для любителей путешествий, провели исследование и определили лучшее и худшее время для полета на самолете.

Об этом сообщает DIP.

Эксперты в ходе анализа выяснили, что более поздние рейсы часто наиболее проблематичны. Рейсы со временем вылета после 15:00 имеют самые высокие шансы отмены – в среднем на 50%.

Опираясь на данные, аналитики также определили лучшее время для полета — это позднее утро между 11:00 и 12:00. А вот самое плохое время — с 18:00 до 18:59.

Исследование также показало, что день, когда путешественники бронируют билеты, может оказать существенное влияние на их цену. Оказывается, те, кто бронирует билеты по воскресеньям, а не по пятницам, экономят в среднем около 20% на внутренних рейсах. Что касается международных рейсов, экономия составляет в среднем 10%.

Кроме этого, март является самым надежным месяцем для путешествий с кратчайшей средней продолжительностью задержек.