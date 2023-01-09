Исследователи попытались выяснить, где на планете мог находиться Эдемский сад

Эдемский сад — библейское место, глубоко укоренившееся в воображении христианства и иудаизма, согласно описанию, может находится вблизи Ирака и Ирана в районе Персидского залива.

Об этом пишет IFLScience.

Ученые отмечают, что Эдемский сад пронизан символизмом и есть много моментов в этой истории, которые невозможно понять с рациональных позиций. Однако вполне логично предположить, что этот мифологический сад был основан на реальной местности.

Известно, что Эдем – это место, где впервые были созданы люди. Первые два человека, голая пара, по имени Адам и Ева, невинно блуждали по этому раю, пока коварный змей и запретный плод не принесли им (а значит, и всему человечеству) серьезные неприятности.

Считается, что эта история символизирует то, как люди упали с позиции детской невинности и благословения к состоянию, определяемому свободой воли и знаниями, а также злом и смертью.

Местонахождение сада описано в Бытии 2:10-14:

«Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр): она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат».

Ключевым здесь является то, что он находился там, где сливаются четыре реки. Две из этих рек мы знаем и сегодня: Тигр и Евфрат. Они берут начало на территории Турции, затем протекают через Сирию и Ирак и впадают в Персидский залив.

Однако остается непонятным, что означают названия «Пишон» и «Гихон». На протяжении веков некоторые богословы предполагали, что они могут относиться к рекам Ганг в Индии и Нилу в Египте, хотя другие отмечали, что в этом случае речь идет об огромной части Земли.

Жан Кальвин, богослов 16-го века, известный своей ролью в протестантской Реформации, писал: «Многие думают, что Писон и Гихон — это Ганг и Нил; однако погрешность этих людей убедительно опровергают расстоянием между положениями этих рек. Люди, вынуждены лететь даже к Дунаю, просто не хотят думать, что жилье одного человека простирается от самой отдаленной части Азии до крайней точки Европы».

Однако исходя из упоминания о Тигре и Евфрате, можно предположить, что Эдемский сад черпал определенное вдохновение из местности в Ираке и Иране, где эти две реки сливаются у Персидского залива. В частности, на ирано-иракской границе находится река Шатт-эль-Араб, которая образуется при слиянии упомянутых рек.

«Курсор» писал ранее, что археологи нашли причину исчезновения библейских городов во время раскопок на территории древнего ближневосточного города Талль-эль-Хаммам.