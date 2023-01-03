Исследователи рассказали, какого цвета на самом деле наше небо

Голубой цвет неба мы видим потому, что частицы воздуха могут рассеивать свет с короткой длиной волны.

Профессор астрономии из Университета Монаша Майкл Дж. Браун и профессор астрономии из Лейденского университета Мэртю Кеворти рассказали, каков на самом деле истинный цвет земного неба.

Об этом пишет Science Alert.

Известно, что Солнце излучает широкий спектр видимого света, который нами воспринимается как белый, однако на самом деле он включает в себя все цвета радуги. Когда солнечный свет проходит через воздух, атомы и молекулы в атмосфере рассеивают синий свет во всех направлениях, намного сильнее, чем красный. Этот процесс называется рэлеевским рассеянием — именно оно и обеспечивает видимость белого Солнца и голубого неба в ясные дни.

На закате этот эффект усиливается, потому что солнечному свету необходимо пройти через большее количество воздуха, чтобы достичь нас. Однако когда Солнце находится максимально близко к горизонту, почти весь синий свет рассеивается, в результате чего мы видим красное Солнце с более синими цветами вокруг него. Однако, если все, что мы видим днем — рассеянный солнечный свет, то каков же истинный цвет земного неба? Астрономы советуют взглянуть на него ночью.

Взглянув на ночное небо, мы можем заметить, что оно явно темное, однако не идеально черное — да, есть видимый свет звезд, но и само небо также светится. Ученые отмечают, что это вовсе не световое загрязнение, а напротив — естественное свечение атмосферы.

Астрономы отмечают, что данное свечение называется свечением воздуха и образуется атомами и молекулами в атмосфере. В видимом свете кислород дает зеленый красный свет, молекулы гидроксила — красный, натрий — желтый, а азот, несмотря на его количество в воздухе, не способствует сильному свечению воздуха.

Различные цвета свечения обусловлены тем, что атомы и молекулы выделяют определенное количество энергии в виде света. Например, на больших высотах ультрафиолетовый свет способен расщеплять молекулы кислорода на пары атомов кислорода, а когда эти атомы позже рекомбинируют в молекулы, они дадут ярко выраженный зеленый свет.

То есть, земное небо вовсе не голубое, по крайней мере не всегда. Ночное небо окрашено смесью зеленого, желтого и красного цветов, которые являются результатами рассеянного солнечного света, кислорода и натрия от падающих «звезд».

«Курсор» писал ранее, что ночное небо, которое для нас является источником знаний и восприятия космоса, полностью изменится в ближайшее время.