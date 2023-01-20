Израильский офицер рассказал, как ВСУ научились бороться с иранскими дронами

Одна из причин успеха ВСУ — это то, что израильская сторона предоставила Украине разведданные о компонентах и ​​технических особенностях иранских дронов.

Украинские защитники смогли в последнее время адаптироваться и научились сбивать большинство иранских беспилотников, летящих в глубокий тыл.

Об этом сообщает офицер армии Израиля в отставке Григорий Тамар.

Украинская армия достаточно быстро адаптировалась к атакам иранских «Шахидов» и успешно научилась их сбивать. Беспилотник, каким бы он ни был высокотехнологичным, это достаточно уязвимая воздушная цель. И при наличии эффективной системы противовоздушной обороны ее угрозу можно нивелировать. А иранские дроны нельзя назвать высокотехнологичными.

ВСУ с помощью ПВО быстро научились противостоять угрозе иранских дронов. И хотя сначала атаки «мопедов» застали украинцев врасплох, ПВО быстро адаптировалась к этой угрозе и сегодня большинство этих летящих в глубокий тыл беспилотников успешно сбиваются.

Одна из причин, по которой ВСУ успешно противостоит атакам «Шахидов», состоит в том, что израильская сторона предоставила Украине разведданные о компонентах и ​​технических особенностях этих дронов, что позволило армии Украины быстро и эффективно нейтрализовать эти «мопеды», говорит Григорий Тамар.

По словам военного, не стоит сравнивать качество турецких Bayraktar и иранских Shahed, поскольку аппараты совершенно разные с точки зрения технологических возможностей.

Турецкие инженеры пытались соответствовать высоким мировым стандартам производства БПЛА и им удалось создать хороший боевой дрон, а вот иранские аппараты несравненно более примитивны.