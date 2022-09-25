Извержение вулкана Тонга выбросило тонны пара на высоту в 30 километров – как это повлияло на Землю

Вулкан Тонга сильно повлиял на стратосферу Земли. Его 58 тысяч остатков бассейнов влаги дрейфовали в высшие слои атмосферы и уже более 8 месяц нагревают нашу планету.

Это извержение оказалось одним из самых мощных. Оно началось 13 января 2022 года. В итоге процесс достиг своего пика двумя днями позже.

Об этом 25 сентября сообщает Science Alert.

Ученые все еще изучают последствия этого катаклизма, поэтому пристально наблюдают за процессом. В атмосфере оказались тонны пара, пепла и вулканических газов.

В результате извержения вулкана Тонга в общей сложности было выброшено около полусотни тонн водяного пара. Это фактически дополнение к огромному количеству вулканических газов и пепла. Эксперты не могут назвать точную цифру выброшенных элементов, но известно об увеличении количество влаги в глобальной стратосфере приблизительно на 5% — последствия могут быть удручающими.

Анализ и моделирование ситуации показали, что после соответствующего извержения «паровой шлейф» распространился на 30 километров. Это крайне негативно влияет на состояние планеты, поскольку нагревает Землю. В итоге водяной пар поглощает излучение от Солнца, как и диоксид серы, однако он также дает возможность его возвращению в виде тепла. Таким образом десятки миллионов тонн влаги Тонги, которые ныне дрейфуют в стратосфере Земи, по сути являются гигантской грелкой, нагревающей планету.

Эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) считают, что крупные извержения вулканов провоцируют охлаждение планеты. Вместе с диоксидом серы Тонга отправила в стратосферу рекордное количество воды и пара. Это процесс еще малоизучен, поэтому специалисты намерены детально исследовать результаты воздействия на природную среду, чтобы понять последствия.

Ранее «Курсор» сообщает, что в сети показали видео, на котором видно извержение вулкана Этна в Италии.