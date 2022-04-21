Известный астролог рассказал, чем закончится война в Украине

Украинской армии помогать будут даже звезды, а россию ждет неминуемый крах. При этом сторонам все равно придется пойти на подписание важных документов.

Астролог Валентина Виттрок составила гороскоп для россии* на 2022 год и выяснила, чем закончится война для страны-агрессора.

В интервью «Фактам» она рассказала, что Украина победит в войне с рф.

«Изучая гороскоп россии, я отталкивалась от двух значимых для этой страны дат — 12 июня 1990 года, когда была принята декларация о создании государства россия, и 25 декабря 1991 года — день, когда окончательно рухнул СССР и состоялось первое поднятие флага рф. Обе даты одинаково плохи для страны и указывают на проигрыш в военных действиях. Черный Месяц, который, судя по гороскопу россии, находился в восьмом доме (именно он отвечает за войну) говорит о поражение в главной битве. А Марс, оказавшийся в четвертом доме, — о масштабных разрушениях и даже потере своих территорий», — сказала Валентина.

Она добавила, что украинской армии будет очень везти. Но, по ее словам, положение Меркурия в Тельце указывает на то, что Украине все же придется пойти на подписание важных документов.

«Причем в основном — направленных на защиту Украины во вред для россии. От прежних ее требований не останется и следа. Агрессор еще будет просить смягчения наказания, но пощады ему не будет. Как и людям, которые стоят за смертями многочисленных мирных жителей», — добавила Валентина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!