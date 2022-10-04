Известный бренд хочет к 2030 году посадить три миллиона деревьев

Итальянский люксовый бренд Prada, предлагающий покупателям элитную одежду, сумки и парфюмерию, высадит в Милане три миллиона деревьев с 2023 до 2030 года.

Об этом сообщает WWD.

Prada Group присоединится к проекту по посадке деревьев Forestami, который возглавляют муниципалитет Милана, регион Ломбардия и другие территориальные единицы Италии, чтобы к 2030 году посадить как минимум три миллиона деревьев в столице и защитить ее окружающую среду.

Сотрудничество будет предполагать аналогию между вкладом Forestami в зеленые зоны Милана и философией «фабрик-садов» Prada, также представленных на «Зеленой неделе», в которых природа является неотъемлемым элементом дизайна.

Архитектор Prada Гвидо Канали представил проект «зеленой» фабрики в области Тоскана. Комплекс зданий площадью 484 тыс. квадратных фунтов будет окружать зелень, в том числе тополя по периферии, а вокруг него создадут беговую дорожку.

По проекту фабрика сможет компенсировать выбросы углерода. 26 сентября стартовала миланская Зеленая неделя, на которой проект и был презентован.

«Курсор» писал ранее, что премьер-министр Нафтали Беннет пообещал, что Израиль посадит около 450 тысяч деревьев в городах, чтобы противостоять последствиям глобального потепления.