К Земле на большой скорости мчится огромный «рождественский астероид»

Космический камень крупных размеров мчится к Земле и максимально сблизится с нашей планетой незадолго до Рождества.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным ученых, огромный астероид пролетит возле Земли в течение ближайших суток. В Южном полушарии увидеть этот комический камень астрономы смогут немного позже — 19 декабря.

В отчете Европейского космического агентства (ЕКА)указывается, что астероид 2015 RN35 составляет порядка 140 метров и согласно классификации NASA, он считается потенциально опасным.

Скорость астероида составляет 21 тысяч км/ в час и расстояние при максимальном сближении с Землей будет около 680 тысяч километров. По космическим меркам это очень близко, но это расстояние в два раза превышает расстояние от Земли до Луны.

Любой астероид, который приближается к Земле ближе, чем на 7,5 млн км вносится в базу как потенциально опасный, отмечают ученые. При этом эксперты ЕКА утверждают, что космический камень пролетит мимо Земли и жителям планеты бояться нечего.

Это астероид был открыт в 2015 году и с тех пор о нем мало что известно. Сейчас ученые призвали астрономов-любителей помочь в наблюдениях за этим астероидом и, если будет такая возможность — сфотографировать его. С 19 декабря он снова начнет удаляться от Земли.