Как может повлиять на здоровье дата рождения

Ученые считают, что подверженность беременных женщин определенным сезонным условиям может быть фактором для здоровья ребенка.

Ученые уверены, что месяц рождения может оказывать существенное влияние на наше здоровье. Например, женщина, которая была беременна в теплые месяцы, может быть более подвержена воздействию витамина D, в то время как женщина, беременность которой наступила в более холодные месяцы, может быть подвержена воздействию вируса гриппа.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Конечно, не стоит относиться к данным слишком серьезно, но может иметь смысл принять их во внимание и уделить больше внимания своим слабым сторонам.

Январь

Люди, рожденные в этом месяце, должны заботиться о своем сердце, уделяя особое внимание артериальному давлению, холестерину и весу.

Февраль

У рожденных в последний месяц зимы больше шансов заболеть бронхитом, а также злокачественными опухолями легких. Поэтому лучше не курить и отказаться от этой привычки, если вы уже приобрели ее.

Март

Как и люди, рожденные в январе, мартовские младенцы особенно подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с кровообращением.

Апрель

Береги свое сердце!

Май

Возможно, самые здоровые люди рождаются в последний месяц весны: исследование не обнаружило корреляции с болезнями. Повезло тебе!

Июнь

Ваше слабое место — дыхательная система. Те, кто родился в июне, имеют более высокий риск развития астмы.

Июль

Еще одна удача: у июльских детей не обнаружено «своих» болезней.

Август

Если ваш день рождения приходится на последний месяц лета, обратите особое внимание на глаза: вы особенно подвержены риску развития глазных инфекций.

Сентябрь

Людям, родившимся в первый месяц осени, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью: согласно исследованию, у них повышен риск развития глазных и респираторных инфекций, астмы и проблем с психическим здоровьем.

Октябрь

Если вы родились в октябре, позаботьтесь о своих легких, желудке, глазах, а также будьте осторожны во время сезона гриппа и вирусов.

Ноябрь

Согласно исследованию, дети, рожденные в ноябре, часто страдают синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, имеют проблемы с обучением и более уязвимы для тонзиллита и кишечных заболеваний.

Декабрь

Исследователи не обнаружили корреляции с риском серьезных заболеваний у тех, кто родился в декабре, но отметили повышенную склонность к синякам.