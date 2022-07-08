Как одним словом можно описать характер каждого знака Зодиака

Ранее мы рассказывали о самых худших чертах характера каждого из Знаков. В этот раз речь пойдет только о сильных и светлых сторонах, ведь именно они играют самую важную роль в общении.
Об этом пишет Слова и фразы.
Овен — «сильный»
Овны действительно сильные личности, причем не только физически, но и морально. Они крайне активные, мотивированные. Если им что-то нужно, они свернут горы ради достижения цели. Это очень важная черта характера, которая отличает их от всех остальных.
Телец — «уверенный»
Телец — уверенный в себе и в своих силах Знак Зодиака. Люди, рожденные под этими звездами, прекрасно знают, чего хотят от жизни. Это помогает им двигаться к целям семимильными шагами, обгоняя всех конкурентов.
Близнецы — «яркий»
Рожденным под управлением Знака Близнецов покровительствует Меркурий и стихия Воздуха. Это сочетание делает их невероятно привлекательными, необычными персонами. Этих людей очень сложно спутать с серой массой, ведь они разительно выделяются на ее фоне.
Рак — «чуткий/заботливый»
Раки очень любят заботиться о своих родственниках и лучших друзьях. Они очень заботливы, причем порой их желание заботиться о близких переходит все границы. Они очень любят тех, кто им дорог. Вы вряд ли найдете кого-то более чуткого.
Лев — «свободный»
Львы ценят больше всего свою свободу. Им не нравится, когда кто-то указывает им, что и как нужно делать. Они хотят жить так, как им подсказывает сердце. За это они готовы пожертвовать деньгами и временем, энергией и силами.
Дева — «мудрый»
Девы отлично разбираются в людях, имеют сильную эмпатию, проницательность. Они всегда очень осторожно подходят к принятию важных решений в жизни, к решению дилемм. Порой складывается такое ощущение, что Девы проживали уже много жизней на этой планете.
Весы — «щедрый»
Весы — самые щедрые мужчины и женщины на Земле. Их поведение продиктовано стихией Воздуха, соединенной с Венерой. Весы обожают делать добро другим, за что часто получают доброту в подарок от судьбы в ответ. Это светлые личности с богатым внутренним миром.
Скорпион — «таинственный»
Скорпионы — скрытные люди с очень необычной энергетикой. Они вызывают у окружающих очень смешанные чувства, но после общения с ними уже сложно выбросить их из головы. Понять Скорпионов сложно, но именно это в них привлекает больше всего.
Стрелец — «харизматичный»
Практически любой Стрелец создает о себе наилучшие впечатления у окружающих людей. Они красиво говорят, смешно шутят, а их ум очень необычен. Они многое знают и умеют находить практическое применение своим знаниям. Окружающие тянутся к ним и восхищаются ими.
Козерог — «стойкий»
Козероги обладают нерушимой уверенностью в себе и их крайне сложно заставить отойти от выбранного жизненного пути. Они следуют своей истине, своему стилю и своим убеждениям. Их практически невозможно ломать ментально. Они меньше устают, недели другие люди, хоть и работают больше.
Водолей — «бунтарь»
И мужчины, и женщины этого Знака являются бунтарями. Они идут против системы и пытаются докопаться до истины. Довольно часто они не прислушиваются к мнению окружающих людей вовсе, что иногда выходит им боком, но большинство их друзей, родственников и коллег их уважает.
Рыбы — «романтичный»
Рыбы — мечтатели, романтики. Это дает им особое преимущество над остальными людьми в плане творческой реализации. Они очень хорошо знают, что, почему и для чего чувствуют. Они часто расстраиваются по мелочам, но всегда видят мир в приятных красках.