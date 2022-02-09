Как понять, что человек перенес Омикрон, если не было симптомов

Медики большей части стран уже предупредили граждан о самом настоящем «Омикронном цунами». Новый штамм настолько быстрый, что всего за два месяца с момента своего появления сумел стать главной проблемой всего научного сообщества.

Омикрон умеет все, что было недоступно для его предшественников: игнорирует антитела, инфицирует маленьких детей и дает супериммунитет.

Об этом пишет woman.ru.

Более того, зараженный может даже не понять, что он переболел. Чаще всего «омикрон» проявляется бессимптомно. Без ПЦР-теста практически невозможно определить, болен ли человек ковидом или же простудился.

Медики назвали пять признаков того, что вы переболели новым штаммом.

Усталость

Особенно это заметно для тех, кто ведет преимущественно активный образ жизни. Если вы стали быстрее уставать во время ежедневной рутины, то скорее всего, вирус добрался и до вас. Постоянная слабость и быстрая утомляемость во время болезни это абсолютно нормально, и через какое-то время после выздоровления неприятный симптом уйдет.

Тревожность или депрессивные мысли

Если вас не радуют привычные вещи, не хочется общаться и выходить из дома — повод сдать анализ на антитела. Зачастую переболевшие ковидом жалуются на беспричинную грусть и тоску. У некоторых обостряется чувство страха и тревоги. Такие состояния не стоит запускать, лучше сразу обратиться к специалисту, который поможет избавиться от психосоматических проявлений.

Затрудненное дыхание

Коронавирус по-прежнему сильнее всего бьет по легким и всей дыхательной системе. Проблемы с дыханием могут сохраняться еще долгое время после выздоровления. Человеку может быть трудно сделать полноценный вздох. Также первое время будет тяжело при активных физических нагрузках.

Головокружение

Этот симптом часто связывают с переутомлением на работе или недостатком полноценного отдыха. Однако в нынешней обстановке можно предположить, что организм человека столкнулся с опасным вирусом.

Изменение вкусов и запахов

Многие переболевшие «Омикроном» отмечают, что сильных изменений не чувствуют. Однако некоторые продукты все же могут вам разонравиться, а любимые цветы потерять привычный аромат.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки.

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