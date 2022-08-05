Как разбогатеть женщине и мужчине по знаку Зодиака: действенные советы

Что нужно сделать, чтобы в доме водились деньги, разным знакам Зодиака — об этом рассказали астрологи.

Отношение к деньгам у каждого человека свое, а влияет на него не только образ жизни и привычки, но и принадлежность к определенному звездному кругу. Астрологи составили характеристику каждого знака Зодиака и посоветовали, как обращаться с деньгами, чтобы их количество увеличивалось.

Об этом пишет УНИАН.

Ведущие астрологи говорят, что между знаком Зодиака и финансовой грамотностью есть прямая зависимость. Люди той или иной стихии по-разному ведут себя с деньгами, а значит, и рекомендации к успеху для них будут индивидуальными.

Овен

Овны считают, что деньги нужны для того, чтобы их тратить, поэтому не умеют копить или распоряжаться бюджетом разумно. При этом, почти все Овны хотят красивой жизни, но живут от зарплаты до зарплаты, не умея откладывать или инвестировать.

Как привлечь деньги в дом: научиться планированию и бережному отношению к финансам, следить за расходами, составлять списки и избегать импульсивных покупок. Чаще обращать внимание на акционные товары и делать закупки оптом.

Телец

Представителей земной стихии тоже «тянет» к роскоши, но не так сильно, как Овнов. Тем не менее, Тельцы не могут отказать себе в той или иной покупке, из-за этого тратят много денег вникуда.

Как привлечь деньги в дом: контролировать свои траты, дожидаться распродаж, грамотно распределять бюджет на месяц.

Близнецы

Ветренные, непостоянные и многоликие, люди воздушной стихии живут «здесь и сейчас». Им важны эмоции, а не разум, поэтому здравым рассудком они руководствуются редко. Могут потратить все сбережения, а потом жить неделю на 100 гривен.

Как привлечь деньги в дом: откладывать небольшие суммы регулярно и ни в коем случае не трогать тайник, переходить на более рациональный образ жизни, не поддаваться минутному импульсу.

Рак

Основная проблема Раков — неумение отказывать себе в удовольствии. Конечно, они имеют склонность к накоплениям, а заветная коробка «на черный день» всегда полна купюрами. Но если Рак увидит красивое платье или чудесную сковородку по скидке — тут же отдаст все свои деньги за такую вещицу.

Как привлечь деньги в дом: экономить бюджет, находить альтернативные варианты покупок, учиться отказывать себе, тщательно взвешивать необходимость приобретения.

Лев

Огненные Львы весьма осторожны с финансами, поэтому откладывать и накапливать средства умеют хорошо. Несмотря на их любовь к развлечениям и красивым вещам, Львы должны быть уверены, что в их копилке что-то осталось. Чаще всего, они откладывают долго, чтобы совершить долгожданную покупку.

Как привлечь деньги в дом: продолжать в том же духе, не поддаваться искушениям, следовать своей решительности и понемногу копить финансы.

Дева

Лучше всех приумножают свои финансы именно Девы. Этот знак Зодиака отличается рациональностью, педантичностью и скрупулезным отношением к деньгам. Прежде, чем что-либо приобрести, Дева тысячу раз убедится в необходимости этой траты.

Как привлечь деньги в дом: старайтесь не совершать крупных покупок до зарплаты, чтобы не остаться без средств, а также составляйте план сбережений и делите сумму на части, выделяя ту, что можете потратить.

Весы

Зачастую, Весы не живут по средствам — они тратят гораздо больше, чем зарабатывают, из-за этого имеют привычку влезать в долги или кредиты. Если им что-то нравится или нужно «прямо сейчас» — они покупают вещь без зазрения совести, вскоре обнаруживая дыру в бюджете.

Как привлечь деньги в дом: не поддаваться импульсу, учиться взвешивать «за» и «против» относительно целесообразности покупки и стараться искать аналогичные товары по более низкой цене.

Скорпион

Спонтанный и целеустремленный нрав Скорпиона помогает ему в жизни, но это не касается денег. Как правило, у таких людей нет сбережений или они весьма несущественные. Скорпионы искушаются на многие вещи, совершенно им не нужные, удовлетворяя свои потребности. Хотя, Скорпионы достаточно скрытны, поэтому если у них есть «заначка», вы об этом не узнаете.

Как привлечь деньги в дом: методично и регулярно откладывать небольшие суммы, никогда к ним не прикасаясь, а также научиться советоваться с людьми насчет грамотного инвестирования.

Стрелец

Трудолюбие и амбициозность Стрельца позволяет ему много зарабатывать, но почему-то этих денег он никогда не замечает. Все дело в неумении ими распоряжаться — если возникает необходимость покупки, то Стрелец не думает, а сразу покупает. К тому же, представители этого знака склонны помогать другим, их бюджет страдает, в том числе, из-за безотказности.

Как привлечь деньги в дом: научиться говорить «нет», если финансовая помощь для вас затруднительна, а также не лениться тратить время на поиск более дешевых товаров взамен дорогим.

Козерог

Самый дисциплинированный знак Зодиака, поэтому у него почти никогда не бывает финансовых проблем. Козероги умеют копить и не прикасаются к тайнику. Им проще ущемить себя в чем-то, чем потратить сбережения. Еще один плюс — Козероги легко выдерживают любые искушения, если понимают, что импульсивная покупка может нарушить гармоничное состояние их бюджета.

Как привлечь деньги в дом: продолжать откладывать и накоплять, идти своей дорогой и не слушать окружающих — у вас самые большие шансы стать богатым человеком.

Водолей

Водолеям присуща предпринимательская жилка, поэтому они много работают и много зарабатывают. При этом, так же много и тратят, а астрологи называют их одними из наиболее импульсивных знаков. Водолей может копить, но если деньги нужно куда-то вложить — отдают без сожаления, будучи уверенными, что заработают еще.

Как привлечь деньги в дом: осознать свое легкое отношение к деньгам и понять, что откладывать нужно больше, так как возможность заработать может исчезнуть. Кроме того, не поддаваться искушениям или контролировать это.

Рыбы

Наиболее удачная, с точки зрения астрологов, позиция именно у Рыб — мало кто из них живет впроголодь, потому что этот знак точно умеет копить деньги. Им почти ничего не нужно, а если и нужно — они найдут это со скидкой. Все остальное откладывают, покупая только самое необходимое. Единственная возможная крупная трата — благотворительность.

Как привлечь деньги в дом: совершенствовать навыки финансового планирования, делить отложенное на части и не помогать другим в ущерб себе.