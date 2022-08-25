Как вести себя в дружбе и любви с каждым знаком Зодиака: советы астрологов

Построить доверительные, прочные и, самое главное, долговечные отношения — это задачка не из легких. Тем не менее, к каждому из Знаков Зодиака есть свой определенный подход. Астрологи рассказал, что это за подход и как он помогает формировать доверие и уважение.

В дружеских и любовных отношениях всегда работает закон бумеранга. Если вам хочется получить добро и заботу, то придется сначала дать это другому человеку. Помните об этом всегда, но не забывайте о полезных советах, описанных далее.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Агрессия — это то, на что Овна выводить нельзя ни в коем случае. Решать любые проблемы с ним лучше мирно, тихо и спокойно. Только так он поймет вас и ни в коем случае не будет ругаться. Овны — это люди, которые агрессируют, но только в ответ, поэтому залогом крепкой любви или дружбы с ними будет простое спокойствие.

Телец

Тельцам важен домашний комфорт. Они не смогут ужиться со второй половинкой, которая нарушает этот комфорт своей неряшливостью. В дружбе Тельцы не любят больше всего хвастовства. Они достаточно завистливые люди, поэтому лучше с ними не делиться новостями о том, что вы стали лучше, чем они.

Близнецы

Просто смейтесь над их шутками — они это оценят. Если серьезно, то не вздумайте ревновать Близнецов или ограничивать их свободу. Если вы хотите любить их или дружить с ними, но желаете, чтобы это было взаимно, вам придется разрешать им общаться с другими людьми. Они не могут иначе.

Рак

Раки в дружбе и любви очень преданны и внимательны. Будьте такими же, ведь это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если вам нравится Рак, то просто демонстрируйте ему свою любовь, уважение, теплоту. Не забывайте говорить ему «спасибо» за эмоциональную поддержку, а также помощь любого другого вида.

Лев

Не критикуйте его. Никогда и ни при каких обстоятельствах не говорите этому человеку, что он сделал что-то не так. Особенно сильно Львы ненавидят прилюдную критику. В таком случае они вовсе могут выйти из себя и начать проявлять открытую агрессию. Также в дружбе и любви нельзя забывать о проявлении знаков внимания, заботы.

Дева

Девы не любят дружить или развивать отношения с теми людьми, которые притворяются, лицемерят, распускают слухи. Чтобы дружба с Девами была максимально продуктивной, вам стоит забыть о предвзятости, грубости и эгоизме. Не забывайте о Деве, тогда она не забудет о вас в трудную минуту.

Весы

Весы любят заниматься личными делами, ведь они имеют огромное количество увлечений самого разного рода. Их не стоит тревожить по пустякам. Также стоит постоянно спрашивать их о том, каковы их планы, как у них дела и самочувствие. Весы любят заботу, пусть и не на деле, а на словах.

Скорпион

Главным секретом гармоничного существования с этим Знаком станет умение понимать его чувства. Вам понадобится эмпатия, без которой строить дружбу или любовь со Скорпионом будет достаточно непросто. Нужно почаще советоваться с этим человеком, чтобы увидеть, как он превращается из простого в знакомого в отличного друга.

Стрелец

Со Стрельцами нужно быть открытыми ко всему новому. Это люди, которые любят обновления, причем спонтанные. Жить с ними и дружить весело, но порой тяжеловато. Стрельцы — одни из главных интеллектуалов среди всех Знаков. Поэтому нужно показать человеку этого Знака, что вы хотите получать новые знания.

Козерог

Вам точно не стоит нарушать личные границы Козерога. За это они могут вас не простить. Еще они закрепили за собой статус людей с трудным характером, но это проявляется лишь на начальных стадиях общения. Это достаточно приятный друг и партнер, который может внести много необычного в твою жизнь. Главное серьезно воспринимать его увлечения.

Водолей

Водолеи любят заботу и внимание. Еще они обожают знать, что человек, который им нравится, принадлежит только им. Покажите Водолею, что у вас нет друзей лучше, чем он. Покажите Водолею, что другие люди вам не интересны, если речь идет об отношениях. Он обязательно оценит это.

Рыбы

С Рыбами нужно договариваться обо всем на месте. Перед тем, как начинать с ними отношения, лучше сначала договориться о том, кто и за что будет отвечать. Рыбам нужно сразу рассказать о своих требованиях, потому что они ненавидят неприятные сюрпризы. Им нужно знать заранее, какие трудности могут иметь место. То же самое касается дружбы.