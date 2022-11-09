Как влюбить в себя человека, зная его знак Зодиака: советы астрологов

Чтобы влюбить в себя другого человека, важно знать правильный подход и уметь подбирать ключ к его характеру. Астрологи рассказали о советах, которые вам в этом помогут.

Овен

На Овнов можно просто не обращать внимание. Вам необходимо выделяться из толпы, чтобы Овен вас заметил, либо же делать вид, что этот человек вообще вам не нравится, если вы с ним знакомы. Пытаться как-то произвести впечатление на Овна очень сложно. Не стоит пытаться делать этому человеку комплименты, ведь Овен и так знает, что он неотразим.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

А вот Телец знаки внимания очень даже любит. А еще он любит, когда все максимально предсказуемо. Вы можете удивлять этого человека, но шокировать его точно не стоит. Будьте предельно осторожными в общении с ним. Тельцы могут задавать каверзные вопросы, на которые лучше не отвечать быстро или не отвечать вовсе.

Близнецы

С Близнецами нельзя быть закрытыми ни в коем случае. Общайтесь с ними, рассказывайте о себе и спрашивайте их про то, как прошел день, что они любят, как они расслабляются и так далее. Покажите свой интерес и поддерживайте беседу. Также не помешает умение слушать. Это будет вишенкой на торте.

Рак

Раки ценят богатый внутренний мир, верность, красоту и добродетель. Поступайте по совести и никогда не флиртуйте с Раком у всех на виду, поскольку и мужчины, и женщины этого Знака достаточно стеснительны и могут иметь много комплексов, о которых вам точно не расскажут.

Лев

Чтобы понравиться Льву, достаточно его просто похвалить. Будьте осторожнее, так как если человек этого Знака поймет, что вы ему льстите, ни о какой ответной симпатии и речи быть не может. Также Льву важно показать, что вы любите сами себя, гордитесь собой и не являетесь бездельником по жизни.

Дева

Чтобы влюбить в себя Деву, много сил не потребуется. Достаточно быть максимально открытыми с этими людьми, а также чистоплотными. Девы часто влюбляются в интеллектуально развитых люде, потому что порой ценят ум гораздо больше, чем красивую и нестандартную внешность.

Весы

Весы влюбляются в улыбчивых, страстных, честных и открытых людей. Весам прекрасного пола нравится получать подарки и комплименты, а вот соблазнить мужчину такого знака любая женщина может просто проявлением инициативы. Не лишним будет наличие хорошего чувства юмора.

Скорпион

Скорпионы влюбляются в надежных, смелых и уверенных людей. Их может отпугнуть инфантильность, поэтому покажите этому человеку, что вы самостоятельны, добры и готовы сами отвечать за свои поступки и дела. Еще Скорпиона можно завоевать романтикой, красивыми ухаживаниями.

Стрелец

Стрельцы обожают людей, которые могут их рассмешить. Для них умение смешить равноценно высокому интеллекту, который они тоже очень ценят. Также Стрельцы любят общаться и заводить дружбу или отношения с теми, кто имеет необычное увлечение, нестандартную работу.

Козерог

Чтобы влюбить в себя Козерога, нужно выполнить данное ранее обещание. Также можно попробовать поддержать интересную Козерогу тему для разговора, рассказать о своих амбициозных планах на будущее. Люди данного Знака часто влюбляются в тех, с кем у них много общего в плане мировоззрения.

Водолей

Чтобы влюбить в себя Водолея, вам придется показать свой интеллект и не торопить их с решениями. Если они почувствуют, что с вами им легко и комфортно, ваши шансы на успех резко возрастут. Еще Водолеям нравятся эрудированные люди, поэтому больше читайте и покажите, что вы любите изучать что-то новое.

Рыбы

Рыбам нравятся стильные, красивые и красноречивые люди. С ними нужно быть мягче и их важно удивлять. Чтобы влюбить их в себя, вам понадобится все ваше мастерство. Рыбы ценят яркие поступки, смелость, но их может спугнуть чрезмерная напористость, поэтому не торопите события.