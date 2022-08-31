Как встретить осень 2022 года, чтобы она прошла удачно: советы для знаков Зодиака

Перед началом осени Меркурий войдет в Знак Весов, что успокоит энергетические потоки и снизит нервозность людей.

Овен

Овны — это те люди, которым нужно готовиться к осени меньше всего. Они будут очень активными, поэтому небольшое замедление и отдых для них будут очень кстати. В конце августа и в первые дни сентября лучше не рисковать и не проявлять чрезмерно много активности.

Телец

Тельцам в качестве подготовки к осеннему периоду стоит просто чуть заниматься важными делами. Даже самые малые победы Тельцов перед началом осени или в первые числа сентября могут стать прологом для более крупных побед. Если хочется сделать сентябрь удачным, придется действовать.

Близнецы

У Близнецов подготовка к осени будет простой. Им лишь нужно перестать «плясать под чужую дудку». Важно стать чуть более самостоятельными и спланировать дела на начало нового сезона в соответствии со своими ожиданиями, желаниями и целями. Это не значит, что нужно становиться эгоистами, но о себе думать стоит без сомнений.

Рак

Ракам необходимо перед началом осени свести все свои проблемы к минимуму — перестать о них думать, либо постараться решить их хотя бы отчасти. Астрологи советуют завершать то, что было начато ранее и не пытаться начинать новых дел в последние дни лета. Исключение составляет тот случай, если все дела уже закончены.

Лев

Чтобы осень прошла для Львов успешнее, им стоит встретить ее без грубости по отношению к близким людям, друзьям и коллегам. Доброта, отзывчивость и умение делать окружающим людям комплименты — это то, что «доктор прописал». Так Львы привлекут много удачи в свою жизнь.

Дева

Девам нужно сохранять невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие, что бы ни происходило. Не исключено, что кто-то захочет спровоцировать их на негативные эмоции, но если Девы удержатся на плаву, для них начало осени станет временем новых озарений, креативных идей, оптимизма.

Весы

Поступки Весов должны иметь исключительно благие намерения. Доброта и желание делать жизнь людей лучше нужны в любое время года, но перед началом осени и в первые дни сентября это правило играет вдвойне важную роль. Если в Весах будет превалировать желание угодить лишь себе, они проиграют битву за счастье.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют бороться с их главным разрушительным чувством — ревностью. Если представители данного Знака будут ограничивать свободу своих близких в конце лета и в первые дни осени, ночные светила могут лишить их удачи на ближайшие несколько недель.

Стрелец

Стрельцам на пересечении лета и осени 2022 года не стоит совершать дорогостоящих покупок. Чтобы не соблазнять самих себя, можно просто не носить с собой крупные суммы денег. Также не стоит никому давать деньги взаймы, либо самим влезать в долги и оформлять кредиты. Это лишит Стрельцов финансовой удачи.

Козерог

Женщинам-Козерогам астрологи настоятельно рекомендуют перед началом осени или в первые дни сентября сменить образ. Это благотворно скажется на привлекательности. Мужчинам же стоит удариться в домашние дела, наведя порядок у себя в вещах или доделав начатый ранее ремонт.

Водолей

Чтобы встретить осень 2022 года удачно, Водолеям не стоит использовать для достижения поставленных задач хитрость и обман. Если эти люди будут открытыми и честными со всеми, Вселенная подарит им много удачи на пути к достижению целей. Также это благотворно скажется на их карме.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют полагаться на факты, а не на домыслы. Многие люди будут пытаться обмануть их, чтобы одержать победу в борьбе за место под солнцем. Также Рыбам необходимо проявлять больше сдержанности, осторожности и доводить начатые дела до логического завершения, не бросая их на полпути.