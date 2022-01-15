Какая работа подходит каждому знаку зодиака: проверьте, правильно ли вы выбрали профессию

Астрологи назвали профессии, которые больше всего подходят каждому знаку зодиака. Узнайте, какой вид деятельности выбрать, пишет Слова и фразы.
Овен
Творческим Овнам хорошо подойдет актерская сфера. Также их могут заинтересовать такие профессии, как полицейский, военный, пожарный, продавец, бизнесмен.
Телец
Люди этого знака будут чувствовать себя комфортно в финансовом или административном секторе, а также в качестве продавцов страховых услуг, биологов, в строительной отрасли и в дизайне.
Близнецы
Двойственность Близнецов позволит им преуспеть в творческой работе, такой как блоггер, ютубер, стендапер или любая другая сфера, связанная с искусством.
Рак
Защитные инстинкты Раков позволяют им быть хорошими нянями, учителями, педиатрами, психологами, бортпроводниками.
Лев
Львы – хорошие спортсмены, предприниматели, менеджеры по продажам, промоутеры, учителя, модельеры, репортеры и специалисты по связям с общественностью.
Дева
Рожденные под этим знаком хорошие бухгалтеры, инженеры, компьютерщики и казначеи. Кроме того, они могут добиться успеха в качестве ученых, диетологов, специалистов по персоналу, дизайнеров.
Весы
Склонность к равновесию позволяет Весам быть хорошими переговорщиками, юристами, судьями и специалистами по связям с общественностью.
Скорпион
Инженерия, психология, археология, медицина – это путь к успеху для Скорпионов, которые также могут быть хорошими предпринимателями, физиками, терапевтами и частными детективами.
Стрелец
Представители этого знака хорошо работают в качестве послов, судей, спортивных репортеров, редакторов журналов, политических советников и педагогов.
Козерог
Путь к положительным результатам в работе лежит через физические науки, математику, экономику, строительство, политику, управление недвижимостью.
Водолей
Креативность Водолеев позволяет им быть хорошими коммуникаторами, астрологами, консультантами, психологами, журналистами, художниками и даже татуировщиками.
Рыбы
Уроженцам этого знака будет комфортно работать на телевидении, писателем в жанре фэнтези и редактором модного журнала. А также в индустрии музыки, фотографии, астрологии.
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