Какая работа подходит вам по знаку Зодиака: астрологи дали советы

Эксперты по звездам определили, какую работу стоит выбрать по знаку зодиака. Узнайте, какая сфера подходит вам больше всего.

Овен

Уроженцы этого знака отличаются пунктуальностью, но бывают очень вспыльчивыми. Им идеально подойдет работа в офисе. Овны могут быть отличными литературными критиками или менеджерами по персоналу.

Телец

Рожденные под этим знаком обладают художественным талантом. Им стоит попробовать себя в сфере архитектуры или дизайна интерьеров.

Близнецы

Общительные Близнецы могут разговаривать практически с кем угодно. Они отличные переводчики, а также стюардессы и бортпроводники.

Рак

Идеальная работа для чувствительных Раков – художник. Они умеют передавать свои эмоции.

Лев

Уроженцы этого знака настоящие лидеры и способны командовать другими. Им отлично подойдет роль политика или дипломата.

Дева

Представители этого знака чрезвычайно точные люди, которые обладают особой чувствительностью. Девы могут выбрать любую медицинскую профессию, а также науку.

Весы

Работа с малышами очень подойдет спокойным Весам. Вместе с ними они могут дать волю эмоциям, высвободить всю свою энергию и войти в полную связь с детьми.

Скорпион

Работа, которая будет по душе старательным Скорпионам – юрист или адвокат, директор или менеджер крупной компании. Они слишком амбициозны.

Стрелец

Людям этого знака нужна работа, позволяющая им выражать свои внутренние переживания. Они могут стать талантливыми актерами или сценаристами.

Козерог

С одной стороны, любовь к деньгам делает Козерогов идеальными банкирами. С другой стороны, они могли бы быть чуткими художниками.

Водолей

Эмоциональные Водолеи очень связанны с природой. Они могут быть фермерами, морскими биологами, флористами, работниками в питомниках или ландшафтными архитекторами.

Рыбы

Для мечтательных Рыб поистине идеально подходит работа арт-куратора. Занятие в сфере искусства, организация выставок и мероприятий – это действительно их путь.