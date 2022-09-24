Какие пассажиры больше всего раздражают попутчиков на борту самолета — исследование

Исследователи выяснили, как не стоит вести себя на борту самолета, чтобы никому не мешать и не раздражать своих попутчиков.
Об этом идет речь в результатах исследования, проведенного американским туристическим бюро The Vacationeer.
Оказалось, что больше всего пассажиров самолетов раздражает стук по спинкам их кресел, злоупотребление алкоголем и резкие запахи. Так ответили 59,11%.
На третьем месте — запахи от плохой гигиены или слишком большого количества парфюмерии – 48,00%. За этим следует:
Невнимательные родители / Плохое воспитание – 46,81%
Употребление острой или плохо пахнущей пищи – 39,80%
Те, кто убирает подлокотники и вторгается в ваше пространство – 39,07%
Полностью откинутое сиденье пассажира впереди – 38,25%
Слишком разговорчивые попутчики – 29,87%
Те, кто пытается пролезть вне очереди – 29,60%
Те, кто слушает музыку или фильмы слишком громко – 28,96%
Те, кто снимает обувь – 23,59%
Флирт с вами, другими пассажирами или бортпроводниками – 21,89%
Те, кто слишком часто встает, чтобы сходить в туалет, или слишком сильно потягивается – 19,95%
Те, кто использует пространство для багажа над головой в других рядах – 18,12%
Примечательно, что при этом 11,57% респондентов ответили, что их не раздражает ничто из вышеперечисленного.