Какие пассажиры больше всего раздражают попутчиков на борту самолета — исследование

Больше всего пассажиров самолетов раздражает стук по спинкам их кресел, а также попутчики, которые много пьют.

Исследователи выяснили, как не стоит вести себя на борту самолета, чтобы никому не мешать и не раздражать своих попутчиков.

Об этом идет речь в результатах исследования, проведенного американским туристическим бюро The Vacationeer.

Оказалось, что больше всего пассажиров самолетов раздражает стук по спинкам их кресел, злоупотребление алкоголем и резкие запахи. Так ответили 59,11%.

На третьем месте — запахи от плохой гигиены или слишком большого количества парфюмерии – 48,00%. За этим следует:

Невнимательные родители / Плохое воспитание – 46,81%

Употребление острой или плохо пахнущей пищи – 39,80%

Те, кто убирает подлокотники и вторгается в ваше пространство – 39,07%

Полностью откинутое сиденье пассажира впереди – 38,25%

Слишком разговорчивые попутчики – 29,87%

Те, кто пытается пролезть вне очереди – 29,60%

Те, кто слушает музыку или фильмы слишком громко – 28,96%

Те, кто снимает обувь – 23,59%

Флирт с вами, другими пассажирами или бортпроводниками – 21,89%

Те, кто слишком часто встает, чтобы сходить в туалет, или слишком сильно потягивается – 19,95%

Те, кто использует пространство для багажа над головой в других рядах – 18,12%

Примечательно, что при этом 11,57% респондентов ответили, что их не раздражает ничто из вышеперечисленного.