Закон о возвращении: какие шаги примут Нетаниягу и новое правительство

Действия правительства по внесению поправок в Закон о возвращении вызывают много вопросов и споров.

Коалиционные соглашения вызывают множество вопросов и общественность опасается, что они коснутся религии в целом и государства в частности.

Об этом сообщает Jpost.

Изменения начнутся с порядка финансирования ряда программ и учреждений по продвижению еврейской идентичности; также затронут статьи о статусе Западной стены и Храмовой горы; отмену реформы кашрута и кошерных мобильных телефонов. И список может продолжиться.

Пункты коалиционных соглашений, в которых не указаны числа и даты, редко претворяются в жизнь, и даже подробные планы часто не срабатывают. Но поскольку мы еще не знаем, что предпримет правительство, какие самые драматичные пункты соглашений, взятые за чистую монету?

Шломит Равицки Тур-Пас, директор Центра общего общества Израильского института демократии, рассказала о возможных драматических последствиях будущей коалиции, которые касаются Закона о возвращении.

Соглашения призывают государство вернуться к ситуации до 2015 года., когда Высокий суд постановил, что государство должно признать независимые суды по обращению в другую веру, будь то православные или представители любой другой конфессии.

Соглашения, однако, не влияют на принятые в 1980-х годах решения о признании реформистских и консервативных преобразований, совершенных за границей, чтобы не обозлить евреев диаспоры.

С 2016 года официальные суды по обращению, уполномоченные Главным раввинатом, одобряли примерно 3000 обращений в год, еще столько же обращений было в частные суды.

Следующим мотивом для изменения закона является ограничение использования льгот по репатриации. Количество людей, которые приехали, а затем уехали через год или два, удвоилось в 2017 году, после изменения закона, когда люди получали паспорт и льготы сразу по приезду в Израиль. Это стимулирует людей воспользоваться получением гражданства, но понятие «промежуточный паспорт» можно было бы вернуть, не отменяя Закон о возвращении.

Большинство людей, как левые, так и правые, высказались за то, чтобы оставить закон как есть. Для левых это исходит из социологических соображений — евреем также может быть тот, кто идентифицирует себя таковым, даже если он не является евреем, согласно Галахе. У правых также есть стимул оставить все как есть по демографическим причинам — люди, которые приходят, используя оговорку о внуках, не являются арабами и, следовательно, склоняют демографическую группу в сторону еврейского большинства.

Общественное мнение – еще один фактор. 44% израильских евреев не верят, что люди, прошедшие неортодоксальное обращение, являются евреями, а 40% — верят;. Также 69% израильских евреев считают, что люди, прошедшие обращение в ЦАХАЛ, действительно являются евреями, и только 18% — не верят.