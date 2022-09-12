Какие вещи можно очистить с помощью зубной пасты

Решить некоторые проблемы, возникающие во время уборки в доме, можно с помощью обыкновенной зубной пасты.

На самом деле, зубная паста является универсальным средством, которое можно использовать не только для читки зубов, но и очищения некоторых домашних предметов, обуви и техники.

Об этом сообщает Ukr.media.

Эксперты говорят, что для этого подойдет не гелевая, а белая паста. С ее помощью можно вернуть красивый внешний вид белым кроссовкам, потому что она эффективно справляется с пятнами. Только к зубной пасте нужно добавить еще пищевую соду и воду. Все это смешайте в равных количествах и нанесите раствор на пятно щеткой, а потом потрите круговыми движениями.

Еще зубную пасту можно использовать для чистки столового серебра. Нанесите ее на посуду, аккуратно потрите тряпкой, а после хорошо промойте и высушите.

Кроме того, зубной пастой можно очистить умывальник. Просто нанесите ее на влажную губку, протрите загрязнения и смойте водой.

Также средство поможет избавиться от минеральных отложений на подошве парового утюга. Нужно втереть на пятно немного белой пасты, затем чистой тканью убрать остатки.

«Курсор» писал ранее, что одним из самых сложных моментов придания вещам привлекательного вида является чистка от налипших волос или шерсти домашних животных. Тем не менее существует несколько простых способов, которые не только упростят стирку, но и вернут первоначальную красоту любимым вещам.