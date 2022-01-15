Какие знаки зодиака можно назвать особенно невезучими

Телец

Хотя рожденные под этим созвездием выглядят законченными реалистами, надежда на чудо живет в них так глубоко, что часто они сами об этом не знают. Везение сопутствует Тельцам в карьере и бизнесе, но что касается личной жизни – туда оно никогда не заглядывает.

Рак

Большинство Раков считают себя несчастными, но причина неудачливости кроется в их недоверии к миру. Успех приходит к ним, когда они становятся беззащитными, сбросив “панцирь”. Как правило, это происходит уже в зрелые годы.

Дева

Причиной невезения представителей этого знака Зодиака является их скептический прагматизм. Они не верят в интуицию и предчувствия, поэтому те не могут подать им знак. Таким образом Девам приходится опираться лишь на свой интеллект и, в лучшем случае, оптимизм.

Козерог

Звезды никогда не пошлют Козерогам нерациональный выигрыш, поскольку рожденные под этим созвездием не верят в подарки Судьбы. Они сами куют свое счастье, не надеясь на чудо. При этом их нельзя назвать неудачниками, просто они не дают Фортуне возможности проявить себя.

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