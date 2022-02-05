Какие знаки зодиака в 2022 году могут пережить предательство

Готовьтесь к сложностям в личных отношениях.
Об этом пишет Слова и фразы.
Весы, осторожнее!
Вас могут обмануть. Как реагировать на предательство? Это придется решать вам самим. Астрологи предупреждает, что возможность сделать вид, что вы ничего не знаете, у вас останется. Но так ли нужно вам поддерживать токсичные отношения ради видимости счастья?
Овен, кажется вы уж слишком сосредоточились на карьере.
Из-за недостатка внимания, которое партнер ощущает уже сейчас, он может в 2022 году начать искать отношения на стороне. И нет, не стоит набрасываться на партнера с упреками, просто пересмотрите свои жизненные приоритеты, ведь никто не будет терпеть ваше ежедневное отсутствие до ночи.
Дева, перемены сбивают вас с толку, однако в 2022 году придется привыкнуть, что не все всегда идет по плану. Причиной для предательства может послужить ваша требовательность к партнеру.
Не держите его в ежовых рукавицах, смиритесь, что недостатки нсть у всех!
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