Какое домашнее животное подходит вам по знаку Зодиака: выберите свой тотем

Гороскоп животных по знаку Зодиака расскажет о том, какой тотем подходит каждому из нас. В списке — домашние животные, которые могут стать вашими питомцами и верными друзьями.

Итак, какое животное принесет счастье разным знакам?

Об этом пишет Styler.

Овен

Овны – владельцы очень сильного и властного характера, поэтому и животное им нужно соответствующее. Представителям знака подойдет такая же напористая собака. Идеально – такие породы, как немецкая овчарка, акита-ину или лайка. Если же содержать собаку негде, тогда вашим другом может стать активный декоративный кролик.

Телец

Тельцам подойдет благородная вислоухая кошка или собака небольшой породы. Идеальное животное для вас – шиншилла. А вот беспородных животных Тельцы не очень жалуют.

Близнецы

Болтливые и непоседливые Близнецы обязательно подружатся с попугаями. Также этому знаку-интеллектуалу подойдут кошки с характером: сиамские, шотландские или курильские бобтейлы.

Рак

Бережному домашнему Раку идеально подойдет небольшое животное. Это могут быть спокойные и красивые аквариумные рыбки или хомячки. Эти животные – именно то, что не доставит много хлопот и подарит безграничную радость.

Лев

Львам следует выбирать животное себе под стать – таких же величественных и независимых. К примеру, кошек. Бурундучки и орешниковые сони – также могут стать лучшими друзьями Львов.

Дева

Поскольку призвание Дев – спасать других, поэтому лучшим животным для них будет такое, которое оказалось в беде. Дворовой котенок или щенок подарит вам не меньше радости, чем породистое животное.

Весы

Для этого знака важно, чтобы за животным можно было еще с удовольствием наблюдать, а не только обнимать или кормить. Вам подойдет персидская кошка, попугай-неразлучник или декоративная черепашка.

Скорпион

Скорпион определенно любит экзотику. Поэтому представители этого знака часто выбирают рептилий. Кроме того, вам подойдут небольшие животные: морские свинки, декоративные кролики или шиншиллы.

Стрелец

Стрельцы обожают крупных благородных животных, таких как лошади или олени. Однако в квартирных условиях это вряд ли возможно. Поэтому выберите собаку большой породы, например, хаски или лайку.

Козерог

Козероги больше всего ценят дисциплину. Поэтому им нужно выбирать животное, которое хорошо поддается дрессировке. Прекрасно подойдут такие собаки, как пудель, немецкая овчарка, папильон, доберман или бордер-колли.

Водолей

Водолеи – настоящие ценители экзотики. Вам подойдет декоративный поросенок или лысая крыса. Или же фретка, то есть домашний хорек. С последним вы точно не соскучитесь.

Рыбы

Говорят, что золотая рыбка может принести Рыбам богатство. Но с неба на вас ничего не свалится, так что придется немного поднажать и поработать самим. Хорошую компанию этому знаку составит также домашний ежик.