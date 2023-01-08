Какой месяц будет счастливым для каждого знака Зодиака: гороскоп на 2023 год

Казалось бы, ответить, когда самое счастливое время для каждого знака зодиака очень легко – в тот период, когда этот знак находится в силе. Но в действительности все не так просто.

Астрологический прогноз на удачный месяц 2023 несколько отличается от этого графика.

Астрологи составили специальный гороскоп, когда представителям разных знаков будет больше всего везти. Ознакомьтесь, какие выгоды вы сможете извлечь в свой удачный период.

Овен – апрель

Овнам следует посвятить год раскрытию собственного «я» и любви к себе. Проявляйте амбиции, ищите баланс между вашими устремлениями и обязанностями. Юпитер – планета удачи – первую половину года проведет именно в вашем знаке и обеспечит вам благоприятные обстоятельства. Серьезные изменения ждите в апреле – 20 числа в Овне произойдет солнечное затмение, которое откроет новые возможности и заставит вас чувствовать себя более независимыми и уверенными в своих силах. Также в этом месяце Венера и Юпитер соединятся с Солнцем и удача будет целиком на вашей стороне.

Телец – май

После довольно сложного периода май позволит вам расслабиться. Темнота, окутывавшая ваш знак зодиака последние полтора года, развеивается и у вас наконец-то появится импульс для движения вперед. В мае Юпитер переходит в ваш знак на несколько следующих месяцев, что позволит вам даже рискнуть для достижения большой мечты. Особенно это касается желаний, связанных с деньгами. Обновите свое резюме, просите о прибавке к зарплате, начинайте новый бизнес – звезды предвещают вам успех.

Близнецы – июнь

В этом году все взгляды будут прикованы к вам. Первые несколько месяцев Марс пробудет в Близнецах, это вызовет путаницу в ваших желаниях и целях. Даже если вы начнете совершать какие-нибудь серьезные шаги, вас подведет мотивация. Но все изменится в июне – ваши планы и мечты начнут претворяться в жизнь. Избавьтесь от багажа прошлого и двигайтесь вперед. Но не очень расстраивайтесь, если вам не повезет в любви – это не ваш год для романтических отношений. Вместо этого карьера будет стремительно двигаться вверх. Июньское полнолуние в Стрельце зажжет в вас огонь, который, наконец, подтолкнет вас к риску и поиску новых приключений.

Рак – август

Весь год должен быть успешным для Раков. Последние несколько месяцев были временем глубокого самоанализа, и пора проверить то, чему вы научились. В первой половине года смело вносите изменения в распорядок дня и привычки, которые помогут вам приблизиться к идеальному образу жизни. Также рассчитывайте на то, что у вас будут регулярно появляться возможности для улучшения финансового положения. Особенно много их будет в августе. Молодая Луна во Льве придаст вам уверенности и вдохновения, необходимых для следующего шага в вашей карьере, так что продемонстрируйте всем свои лидерские качества.

Лев – сентябрь

Для Львов наступил год, который стоит посвятить любви, семье и отношениям – в последнее время вы прошли через серьезную личную трансформацию и пора пожинать ее плоды. Откройтесь своим близким. Летом ретроградная Венера во Льве несколько усложнит ситуацию, но все кардинально изменится, когда наступит сентябрь. Вы сможете увидеть истинную ценность своих отношений, они станут более близкими и более легкими для вас.

Дева – февраль

Девы могут рассчитывать на относительно спокойный год, но при этом достаточно успешный для личностного роста. Так в середине лета ретроградный Меркурий в вашем знаке заставит вас переосмыслить свои романтические отношения и границы, что укрепит важные для вас связи. Вы научитесь лучше понимать свои потребности и научитесь решать, кто и что заслуживает вашей энергии и внимания. А в феврале у вас наступит золотой период, когда вы сможете расслабиться и мыслить масштабно. Молодая Луна в Рыбах позволит вам задействовать свою творческую сторону и без страха следовать за своими мечтами. 2023 год будет для Дев немного скучным, но он заложит фундамент для очень счастливого 2024 года.

Весы – июль

Весам этот год лучше посвятить поиску баланса. Первые месяцы будут для вас несколько неспешными, но летом все наладится. Особенно те моменты, которые касаются денег и перспектив карьеры. В июле ваша правящая планета Венера будет ретроградной во Льве. Вы почувствуете вдохновение заплатить за свой будущий успех и отблагодарить тех, кто поддержал ваши усилия. В общем ожидайте очень веселое и удачное лето. Также ждите в июле карьерных шансов.

Скорпион – октябрь

Для Скорпионов год будет очень неровным, однако некоторые драматические моменты наконец-то останутся позади. Затмения, наносящие вред вашему знаку зодиака в течение последних 18 месяцев, в последний раз проявят себя в этом году, а затем это давление окончательно спадет. Солнечное и лунное затмение, которое произойдет в октябре, станет своеобразным катарсисом и освобождением. Вы переживете несколько сильных эмоциональных откровений, которые позволят вам пойти по новому пути к самореализации и радости. В конце октября, когда Меркурий войдет в Скорпиона, вы получите импульс уверенности, который позволит вам успешно завершить год.

Стрелец – декабрь

Весь год будет посвящен росту, исследованиям и новым возможностям у Стрельцов. Начало года будет идеальным для устранения любого беспорядка из вашей жизни. Если вы находитесь в токсичных отношениях, это удачное время выйти из них. Речь идет, в том числе, и о начальстве. Перед вами начнут открываться новые двери. Летом вас ждет затишье, хотя отпуск будет удачным. Берегите энергию в первой половине года, чтобы дождаться своего шанса на самом конце.

Козерог – ноябрь

2023 год начнется и закончится для Козерогов ретроградным Меркурием в их знаке. Это будут периоды замедления и размышления. Так что воспользуйтесь ими для того, чтобы отрегулировать свой подход к стабильности и успеху. В первой половине года существует риск, что в ваших романтических отношениях произойдет конфликт за власть, но не бойтесь разговаривать со своим партнером – это приведет к углублению связи между вами и справедливым компромиссам. Наибольшей гармонии вы сможете достичь в ноябре.

Водолей – январь

Для Водолеев новый год начинается очень успешно. Январь принесет изобилие, как награду за всю ту тяжелую работу, которую вы проделали в прошлом году – а 2022 год был для Водолеев крайне непростым. Но теперь, когда вы нацелились на новые достижения, ничто не может помешать вам получить желаемое. В начале года Венера входит в ваш знак и обеспечит вам хорошее время, чтобы рассмотреть новые возможности.

Рыбы – март

Для Рыб наступает очень важный год. Март станет для вас началом большой трансформации. В этом месяце вы почувствуете приток энергии в ваших отношениях и уверенность в выражении своей точки зрения. Избавьтесь от всего, что сдерживало вас, чтобы освободить место для расширения и роста. С астрологической точки зрения для Рыб 2023 год будет годом обретения зрелости – почувствуйте свою уникальность и не бойтесь ее демонстрировать.