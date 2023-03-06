Какой симптом является предвестником близкого инсульта. врачи дали важные советы

За неделю до инсульта может возникать его первый симптом. И важно вовремя распознать опасность.

При инсульте требуется неотложная медицинская помощь — это уменьшает вред для организма. В этом критическом состоянии каждая минута важна.

Исследования показывают, что первые симптомы могут появиться за семь дней до инсульта. В журнале Американской академии неврологии опубликовали результаты исследования с участием 2416 человек. Из них около 549 человек пережили мини-инсульты до того, как произошло самое критическое состояние.

Мини-инсульты описывают транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которая является состоянием, вызванным временным нарушением кровоснабжения части мозга. ТИА проявляется симптомами, похожими на инсульт, но длится всего несколько минут и не вызывает повреждения мозга. Согласно исследованию, одним из тревожных признаков ТИА является сторожевая цефалгия, более известная как сторожевая головная боль.

Именно боль в голове может быть первым признаком грядущего инсульта, но не все головные боли являются его симптомом. Сторожевая головная боль — это внезапная, интенсивная, постоянная головная боль, которая имеет признаки, отличные от любой обычной головной боли. Люди, испытывающие сторожевую головную боль, часто описывают ее как худшую головную боль в своей жизни, говорят врачи. Сторожевая головная боль может сопровождаться другими симптомами, такими как тошнота, рвота, головокружение или ригидность шеи. Это состояние требует немедленного обращения к специалистам.

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