Канада закрывает воздушное пространство для самолетов РФ

Канада присоединилась к инициативе многих стран закрыть воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.
Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в Twitter.
По словам чиновника, запрет вводится немедленно, то есть с 27 февраля.
«Воздушное пространство Канады закрывается немедленно для всех российских самолетов. Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину», — написал Альгабра.
Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.канад
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.