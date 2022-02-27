Канада закрывает воздушное пространство для самолетов РФ

Канада присоединилась к инициативе многих стран закрыть воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.

Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в Twitter .

По словам чиновника, запрет вводится немедленно, то есть с 27 февраля.

«Воздушное пространство Канады закрывается немедленно для всех российских самолетов. Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину», — написал Альгабра.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.канад