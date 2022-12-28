Китайские археологи нашли более десятка древних гробниц

Группа археологов из Китая раскопала 14 гробниц, датируемых периодом от династии Восточная Хань (25-220 гг.) до династии Минь (1368-1644 гг.) в центральной китайской провинции.

Об этом сообщает Xinhua.

По данным Института культурного наследия и археологии провинции Хунань, гробницы расположены в уезде Анрен в городе Чэньчжоу, сами раскопки начались в сентябре этого года.

Найденное в гробницах поставило ученых в тупик. Там обнаружили более 150 предметов захоронения, среди которых керамика, железные изделия, бронзовые изделия и каменные украшения. Многие из них встречались ученым впервые.

При этом специалисты отметили, что судя по размеру гробниц и захороненных там артефактов, они принадлежали обычным гражданским лицам. Однако, чтобы подтвердить это, ученым предстоит провести еще целый ряд исследований.

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