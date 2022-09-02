Китайский гороскоп на сентябрь: советы для каждого восточного знака

Китайский гороскоп по году рождения подскажет, как удачно провести первый месяц осени.

Крыса

Сентябрь принесет много перемен в работе. Среди них будут как радостные, так и неприятные. Гороскоп рекомендует вам сохранять хорошие отношения с коллегами и начальством, но при этом мягко отстаивать свою точку зрения, если потребуется. Месяц удачен для творчества.

Бык

В этом месяце Быкам рекомендуется чаще общаться с детьми и молодежью. Это будет полезно не только для детей, но и для вас, ведь вы научитесь чему-то новому от них. Именно детский взгляд на мир поможет вам решить сложные вопросы. В сентябре рекомендуется удержаться от рискованных денежных инвестиций и крупных покупок.

Тигр

Гороскоп рекомендует Тиграм критичнее относиться к себе. Не стоит обижаться на упреки и замечания близких в вашу сторону. Задумайтесь: возможно они правы и вам действительно стоит изменить что-то в себе. Также гороскоп советует вам больше отдыхать и по возможности отказаться от переработок.

Кролик

В сентябре вы часто будете сталкиваться с конкуренцией. Очень важно продемонстрировать свои умения так, чтобы не создать открытый конфликт. В этом месяце Кроликам часто будет казаться, что они недостаточно хороши. Это может породить комплексы и страх делать что-либо, чтобы не допустить ошибок.

Дракон

В сентябре Драконам нужно проанализировать свои денежные траты, особенно небольшие. Вы тратите слишком много денег на ненужные мелочи и безделушки. Это удачный месяц чтобы заняться своим здоровьем или внешним видом: сходить в салон красоты, сдать анализы или записаться на массаж.

Змея

В сфере финансов и здоровья не следует ожидать ни улучшений, ни неприятных сюрпризов. Ваша личная жизнь в сентябре выйдет на передний план. Если вы справитесь со всеми семейными трудностями, то очень сблизитесь с родными. Возможно вы узнаете неожиданный секрет про близкого человека.

Лошадь

Месяц удачный для работы, особенно для творческих Лошадей и для тех, кто много общается с людьми. Вы проявите себя как креативный человек и лидер коллектива. Однако в семье возможен небольшой разлад, особенно если вы не будете замечать старания и заслуги родных.

Коза

В этом месяце у вас будет много встреч и бесед. Порой вы будете уставать от общения и захотите отдохнуть в тишине и подальше от людей. Очень полезными для вас будут прогулки на природе и занятия спортом. Гороскоп рекомендует вам быть более оптимистичными и меньше завидовать.

Обезьяна

Сентябрь будет удачным месяцем для поездок — как развлекательных, так и деловых и оздоровительных. Во время поездки вы можете познакомиться с интересным и полезным для вас человеком. В этом месяце Обезьянам рекомендуется чаще обращаться к религии и просвещаться в духовных вопросах.

Петух

В сентябре вы иногда будете ощущать отчаяние и безвыходность. Будет казаться, что ваша жизнь зашла в тупик. Вам полезен взгляд со стороны, поэтому спросите совета у друзей или у малознакомого человека. В деньгах рекомендуется экономность.

Собака

Китайский гороскоп рекомендует вам соблюдать спокойствие в этом месяце. Постарайтесь решать проблемы в семейной жизни на работе мирным путём, а не ссорами и ультиматумами. Крики и обиды не помогут вам решить проблему, а только испортят отношения с близкими.

Кабан

Сентябрь будет для вас довольно удачным, но эмоции в этом месяце вы будете чувствовать в основном негативные. Всему виной излишняя критичность к себе и чрезмерная обидчивость. Постарайтесь меньше грызть себя, ведь все мы совершаем ошибки. Будьте терпеливее к родным — они искренне за вас переживают.