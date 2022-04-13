Астролог встревожила прогнозом по войне в Украине

Эксперт прогнозирует подписание важного договора, но он не закончит войну.

Известный астролог Анна Карпеева напомнила, что 12 апреля произошло соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах. Потому сейчас ожидается переход на другой уровень, трансформация зла в добро, но война еще не закончится.

Об этом пишет УНИАН.

Астроэксперт прогнозирует подписание важного договора. Но, как она уточнила, он не закончит начатую россией войну. Хотя в самой рф уже начинают понимать, что это сражение им никак не выиграть.

«Более того, затмения, которые впереди произойдут, запустят механизм возвращения Украине территорий. Это все затянется до весны 2023. Также ожидается в мае возможное втягивание в военные действия с рф других стран», — говорит астролог.

Отметим, ранее астролог Дмитрий Уранус назвал вероятные даты нового масштабного наступления российских оккупантов на Донбассе. По его прогнозу, начало интенсивных боевых действий ожидается в середине апреля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!