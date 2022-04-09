В апреле состоится решающее сражение: астролог назвал дату изменения хода войны в Украине

Астрологи активно изучают звездное небо в попытках предсказать, когда же закончится этот ад на украинских землях и развязанная рф кровавая и бессмысленная война.

К середине апреля состоится жесткое сражение украинских и российских войск на востоке Украины, после чего ход войны окончательно изменится. Вероятно, рф* просто нечем будет продвигаться вперед.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус.

«В ближайшие дни, соединение Марса и Сатурна в Водолее стало точным, они в одном градусе. На днях возможна еще одна попытка оккупировать Харьков, и взять в кольцо силы ВСУ на Донбассе», — написал он в соцсети.

Астролог также порекомендовал людям, покинувшим свое место жительства, не торопится с возвращением в город в течении двух недель.

«Распадется это соединение только к 15-16 апреля. После этой даты ход войны может измениться окончательно», — резюмировал ясновидец.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!