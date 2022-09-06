Когда затмения в 2022 году осенью: две самых опасных даты

Что такое коридор затмений и какой период этой осени астрологи назвали трансформационным?

Согласно общеизвестным данным, коридором затмений называется промежуток между лунным и солнечным затмением или наоборот. Будущей осенью коридор откроется солнечным затмением 25 октября и завершится лунным затмением 8 ноября.

Об этом пишет УНИАН.

Коридор затмений 2022 — влияние на человека

Принято считать, что коридор затмений — это время серьезных трансформаций для людей. Особенно астрологи выделяют представителей огненных знаков Зодиака — Львов, Стрельцов и Овнов — у них жизнь поменяется сильнее остальных.

Люди, уверенные в себе, получат тысячу возможностей от Вселенной, будут быстро двигаться вперед к своим мечтам и реализовывать абсолютно все свои желания. А вот те, у кого есть сомнения в правильности их пути, получат подсказки, которые важно вовремя растолковать. Кроме того, коридор лунных и солнечных затмений поможет вам понять, в какую именно сторону лучше направить свою энергию.

Осеннее лунное затмение наступит 8 ноября в 13:02 на оси Телец — Скорпион. Это время, когда пора решать все наболевшие вопросы и закрывать двери в прошлую жизнь. Если вас держит что-то, что мешает вам двигаться дальше — затмение Луны поможет разобраться с проблемой.

Влияние земного спутника, оказавшегося в тени, привлечет перемены в вашу судьбу. Главное, что вы должны сделать — проанализировать себя, свои чувства, желания и поведение. Чем жестче будет самоанализ — тем приятнее и ощутимее результат.

Первое осеннее солнечное затмение случится 25 октября в 13:49. Эзотерики называют этот период развитием творческого начала. Если вам кажется, что в вашей жизни (профессиональной, творческой или личной) наступил застой, то солнечное затмение в октябре откроет для вас многие, ранее неизведанные, возможности.

Коридор затмений 2022: что нельзя делать

В силу того, что лунные и солнечные затмения всегда сопровождаются серьезными трансформациями, в этот период лучше отказаться от:

заключения важных сделок;

подписания каких-либо бумаг;

смены места работы;

переездов;

начала новых отношений.

Вы должны сконцентрироваться на ощущениях внутри себя, лучше — взять отпуск и подумать, чего на самом деле вы хотите от жизни. Если вы правильно используете свою энергию, перестанете концентрироваться на негативе, а начнете прислушиваться к своему внутреннему голосу, то все ответы на вопросы придут к вам сами собой.